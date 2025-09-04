Inacoop tuvo déficit por primera vez y prevé otro “rojo” para 2025; apuesta a “políticas de articulación”

La presidenta del Instituto Nacional del Cooperativismo destaca que el movimiento cooperativo tiene un rol “clave” en la creación de empleo en el país

En 2024, por primera vez en su historia, el Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop) registró un resultado deficitario. El “rojo” en sus finanzas fue de $ 14 millones, unos US$ 350.000, y “posiblemente será mayor” este año, dijo a Búsqueda la presidenta de esa entidad, Graciela Fernández.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

“En materia de presupuesto (en este período de gobierno) es claro que ha habido un avance, reconocemos el esfuerzo. (...) Teníamos otra aspiración porque la partida histórica que tenía el Inacoop, de 10 millones de unidades indexadas a la inflación, se perdió en 2020, y eso no está ni va a estar”, señaló Fernández.

Igualmente, planteó que el déficit y restricción de recursos que enfrenta en 2025 no limitará la acción del instituto, ya que viene trabajando en “políticas de articulación” con otros organismos —como la Agencia Nacional de Desarrollo, varias intendencias, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y el Instituto de Colonización— para llevar adelante proyectos, apoyos y asistencia técnica para el cooperativismo. “La articulación va a suplir lo que nosotros no vamos a poder (hacer) por alguna falta de recursos económicos”, reflexionó.

Balance con déficit

La jerarca dijo que el balance de 2024 “vino con un resultado negativo” de la gestión anterior y proyectó que el de este año también “va a ser deficitario”, por lo que se tratará de “reordenar” y “ajustar” lo que sea necesario, pero sin dejar de “apoyar” el cooperativismo. “Vamos a seguir buscando recursos, articular con distintos organismos del Estado; tenemos muchos legisladores sensibles con el movimiento y la economía social, que creen que somos motor de desarrollo y empleo”, apuntó.