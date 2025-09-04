  • Cotizaciones
    jueves 04 de septiembre de 2025

    Inacoop tuvo déficit por primera vez y prevé otro “rojo” para 2025; apuesta a “políticas de articulación”

    La presidenta del Instituto Nacional del Cooperativismo destaca que el movimiento cooperativo tiene un rol “clave” en la creación de empleo en el país

    Presidenta de Inacoop, Graciela Fernández.

    Presidenta de Inacoop, Graciela Fernández.

    FOTO

    Mauricio Zina, adhoc/FOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    En 2024, por primera vez en su historia, el Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop) registró un resultado deficitario. El “rojo” en sus finanzas fue de $ 14 millones, unos US$ 350.000, y “posiblemente será mayor” este año, dijo a Búsqueda la presidenta de esa entidad, Graciela Fernández.

    “En materia de presupuesto (en este período de gobierno) es claro que ha habido un avance, reconocemos el esfuerzo. (...) Teníamos otra aspiración porque la partida histórica que tenía el Inacoop, de 10 millones de unidades indexadas a la inflación, se perdió en 2020, y eso no está ni va a estar”, señaló Fernández.

    Igualmente, planteó que el déficit y restricción de recursos que enfrenta en 2025 no limitará la acción del instituto, ya que viene trabajando en “políticas de articulación” con otros organismos —como la Agencia Nacional de Desarrollo, varias intendencias, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y el Instituto de Colonización— para llevar adelante proyectos, apoyos y asistencia técnica para el cooperativismo. “La articulación va a suplir lo que nosotros no vamos a poder (hacer) por alguna falta de recursos económicos”, reflexionó.

    Balance con déficit

    La jerarca dijo que el balance de 2024 “vino con un resultado negativo” de la gestión anterior y proyectó que el de este año también “va a ser deficitario”, por lo que se tratará de “reordenar” y “ajustar” lo que sea necesario, pero sin dejar de “apoyar” el cooperativismo. “Vamos a seguir buscando recursos, articular con distintos organismos del Estado; tenemos muchos legisladores sensibles con el movimiento y la economía social, que creen que somos motor de desarrollo y empleo”, apuntó.

    En esa línea, aludió a un reciente estudio del Ministerio de Trabajo (MTSS) del que surge como “resultado clave” que la generación de trabajo en el sistema cooperativo en los últimos años creció por encima de lo que lo hizo el empleo general del país. Entre 2023 y 2024 el empleo en el cooperativismo se expandió 3,9%, respecto al 1% de incremento registrado en todo el país, en promedio. Ello, dijo Fernández, responde a las políticas públicas en materia de cooperativismo. “Una cooperativa es una empresa, pero no es cualquier empresa. Su base fundamental son los principios y valores cooperativos, no el capital. Ahí está la explicación”, apuntó. “Si este fenómeno se da, si podemos estar haciendo esta contribución en el empleo, es porque desde el 2008 hay una ley y un instituto que diseña y sostiene las políticas públicas orientadas al cooperativismo”, señaló.

    Según el último monitor de empleo del MTSS, en Uruguay hay más de 4.000 cooperativas y entidades de la economía social; 1.200 de esas unidades productivas crean 30.000 empleos directos.

