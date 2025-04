Inefop: nuevo director general ve problemáticas de empleo “muy complejas” y propone reenfocar el organismo

Plan nacional

La otra impronta que aspira a imprimir en el Inefop es la de “jugar como instituto” de investigación, acumular conocimiento y estudios de diagnóstico, caracterización y prospectiva para servir como una herramienta a la que los ministerios acudan para generar políticas.

Inefop 2025.jpg La presentación pública del nuevo director general del instituto Mauricio Zina-adhoc-FOTOS

En el acto protocolar de asunción, llevado a cabo el lunes 28 en la sede del instituto en Ciudad Vieja, el nuevo director general destacó como lineamiento “rector” el programa de gobierno de Yamandú Orsi y dijo que la línea de acción del Inefop estará en “coordinación permanente” con la Dinae.

“Uruguay atraviesa en este momento situaciones muy complejas en carácter de empleo desde el punto de vista estructural y de la calidad (…), con empresas que de un día para el otro cierran las puertas y se van, con empresas que están ligadas a la importación y exportación de materia prima de bajo valor y sufren crisis en los sectores y cuando no da, el ejecutivo de negocios tiene que cerrar. Y una matriz productiva agotada, para nuestro concepto, que es primario-exportadora, que es rentista, particularista, no agrega valor y genera empleos de baja calidad. De ahí salen los 550.000 trabajadores que ganan $ 25.000 por mes”, dijo en su primer discurso público. Ese contexto, señaló, plantea un “arduo trabajo” para el Inefop, para analizar otro tipo de plan de formación profesional que necesitan todas las partes involucradas.

En esa línea, Venturiello planteó la intención de delinear un plan estratégico de carácter nacional en conjunto con las direcciones del MTSS, que “leen la realidad laboral en cada sitio y rincón del país”, y con otros ministerios e instituciones. Como ejemplo, mencionó los planteos para avanzar en la mejora del empleo industrial, presentados en conjunto entre empresarios y trabajadores del sector, y proyectó una labor similar para el comercio y los servicios.

El director general dijo a Búsqueda que, con la “más amplia interacción”, se buscará respuestas a “qué Inefop esperan para el 2025-2030” las distintas organizaciones, como la Asociación de Entidades de Capacitación, el Consejo de Capacitación Profesional (Cocap), y convocando a los comités que el instituto tiene en el territorio para, a través de encuentros nacionales, “escuchar mucho” a los distintos actores. Esa idea, señaló, es la que tiene previsto elevar a consideración del Consejo Directivo, para ejecutar y tener en octubre el plan estratégico definido y sintetizado.

Centro de contingencia

A su vez, anunció que pretende que funcione un “centro de contingencia”, con el objetivo de que analice sectores para anticiparse a las problemáticas.

“La industria frigorífica está tambaleando en el país, con seguros de paros rotativos, en fin…, y en el sector lechero, si ya sabemos que hace 15 años que está en crisis, ¿vamos a esperar al cierre (de una empresa) si ya estamos con toda la pradera quemada? Capaz que podemos ir generando políticas públicas que den una solución, hay que estudiar eso”, dijo. Y añadió: “La gente espera el cambio. Tuve una reunión con los trabajadores de Calcar hace dos semanas y se me erizó la piel, porque yo venía hablándoles de dar recapacitación… ‘Todo bien, pero necesito comer mañana. Tengo 20.000 litros de leche adentro, quiero que me den una habilitación porque procesar eso me cambia un mes de vida’, me dijo el trabajador”.

Inefop fachada.jpg El Inefop debe acercarse más a la realidad del empleo en el interior del país, dice su nuevo director Mauricio Zina, adhoc/FOTOS

La idea, contó, es que el centro de contingencia opere con el apoyo del instituto a través de la contratación de “cuatro o cinco” técnicos que empiecen con una etapa “prospectiva” de la realidad y a qué cadena apuntar. Informalmente, esa idea ya la trasladó a la Dirección Nacional de Trabajo del MTSS.

Tripartismo y “celeridad”

En términos de gestión, Venturiello dijo que hay que ser “cuidadoso” en revisar la reestructura para mejorar el funcionamiento donde hay confusión o descoordinación. Comentó que en atención al usuario “pasan cosas tragicómicas”: cuando alguien consulta telefónicamente desde el interior, “le dicen que llame a la oficina del interior, pero, si no encontró a nadie, el usuario queda sin respuesta”, ejemplificó.

También apuesta a que la toma de decisiones en el instituto sea más ágil. En esa línea, planteó que está madurando una propuesta para elevar al Consejo Directivo para que, en el marco del tripartismo, se discutan, planifiquen y definan las líneas estratégicas y sean los directores de área o gerencias quienes las lleven a cabo.

Venturiello defiende el tripartismo como garantía para evitar sesgos. “Yo que vengo del movimiento sindical. Toda la vida milité, ahora represento al Poder Ejecutivo, no me puedo olvidar de la otra parte, buscar el equilibrio y mejorar. El tripartismo es una virtud, pero hay que ser más activo, más eficiente”, sostuvo. “Hay urgencias que requieren más celeridad y la fortaleza del tripartismo te puede traer tanta discusión, tanto comité o asambleísmo que enlentezca el proceso (…), cuando de repente todos ven el problema igual” con algún sesgo, indicó.

Señaló que en el período anterior, el clima en el gobierno del instituto que quedó instalado al arrancar con la realización de auditorías es que “todo pasa por el Consejo Directivo. Si tenemos que cambiar tres lamparitas, también. Eso hace que se analice todo. Tuve que consultar en una sesión, a cada sector, para usar el logo del Inefop en una convocatoria de género en el mes de la mujer, para figurar en una invitación…”.

La mayor eficiencia, afirmó, es el camino para “afinar la ejecución” de los recursos del instituto, que administra el Fondo de Reconversión Laboral al que aportan empresarios y trabajadores del sector privado. Con esos recursos se “sobrevive 11 meses”, por lo que el Inefop requiere de la partida de Rentas Generales, prevista en función del cumplimiento de compromisos de gestión, añadió.

Explicó que como hay “subejecución”, queda un fondo que hay que cuidar. “Está bueno preservar la plata, no tirar, pero, si no ejecutaste todo, no cumpliste tu rol. Entonces, hay que afinar bien, demostrarle al gobierno que la plata que recibís es para ejecutar políticas públicas”, planteó. Y mencionó el apoyo a la educación dual, la culminación de ciclos educativos (Yo Estudio y Trabajo) y proyectos que se están madurando con los jornales solidarios de las intendencias para que tengan apoyo económico con un componente de formación.