Inflación, desempleo, déficit fiscal, salarios, actividad económica y costo de la construcción en Uruguay en números

La inflación en mayo fue de 0,71%, calculó Búsqueda a partir del Índice de Precios al Consumo informado por el Instituto Nacional de Estadística. El incremento acumulado en lo que va del año fue 2,95%, en tanto que la tasa de 12 meses móviles aumentó a 3,77%.

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El rubro “transporte” fue el que más se encareció durante mayo (2,87%), como reflejo en parte del aumento de las tarifas de la nafta y el gasoil.

Comercio exterior Exportaciones de Uruguay a la Unión Europea cayeron 20% en mayo, en el primer mes de vigencia del acuerdo

Gasto público Oddone ratifica compromiso con el cuidado fiscal, mientras oficialismo evalúa más gasto en la Rendición

Con algo menos de gente buscando un puesto y un poco más de empleos disponibles que en el mes anterior, en abril la tasa de desocupación registró un descenso: pasó de 7,8% a 7,5%. Son unos 142.000 desempleados.

US$ 1.142 millones

En parte por el retroceso en algunos de los rubros principales de la canasta exportadora uruguaya —carne, celulosa, concentrado de bebidas y arroz—, las ventas de mercaderías al exterior totalizaron US$ 1.142 millones en mayo, una baja de 3% en comparación con el mismo mes de 2025.

En mayo se dio una caída de 20% en las exportaciones a la Unión Europea, en el primer mes de vigencia del acuerdo entre ese bloque y el Mercosur.

4,6%

En los 12 meses terminados en abril, el resultado del conjunto del sector público fue deficitario en el equivalente a 5,3% del Producto Interno Bruto (PIB).

Depurado del efecto Fondo de la Seguridad Social II y de los adelantos de remuneraciones y pasividades —por el 1º de mayo—, el déficit fiscal ascendió a unos US$ 5.026 millones, un 4,6% del PIB. Ese resultado es similar al del año móvil a marzo.

2,2%

El Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) aumentó en abril 2,2% en comparación con un año atrás. El aumento fue de 1,1% en la medición desestacionalizada y de 0,3% en tendencia-ciclo.

El IMAE es un indicador sintético que resume la actividad de las distintas ramas de la economía.

–0,32%

Los salarios medios registraron en abril una suba nominal de 0,21%, pero la inflación hizo caer un 0,32% el poder adquisitivo respecto al mes anterior.

La baja del salario real se explicó tanto por la pérdida de poder de compra de las remuneraciones públicas (0,18%) como por las del sector privado (0,41%).

$ 97.541

Los ingresos medios de los hogares se ubicaron en $ 97.541 en el primer trimestre.

Ese monto es $ 4.046 superior que en octubre-diciembre de 2025 y $ 7.072 mayor que en el mismo trimestre de ese año.

0,36%

En abril, el Índice de Costo de la Construcción de Vivienda aumentó 0,36% respecto al mes previo, sobre todo por la incidencia del encarecimiento de los materiales.

En los últimos 12 meses, el índice subió casi 0,7%.

US$ 3.292 millones

Los depósitos de no residentes en el sistema financiero local totalizaron US$ 3.292 millones a fin de abril, un descenso de 1,7% en comparación con el mes anterior. Es el stock más bajo desde mayo de 2025.

252.574

Las compras por encomienda con franquicia aduanera fueron 252.574 en abril, un nuevo máximo mensual, antes de la modificación que tuvo en mayo este régimen.

En los primeros cuatro meses del 2026, los envíos totalizaron 973.057, una caída de 50% respecto al mismo lapso del año anterior.