  • Cotizaciones
    jueves 04 de junio de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Inflación, desempleo, déficit fiscal, salarios, actividad económica y costo de la construcción en Uruguay en números

    Síntesis de los principales indicadores relativos a la actividad económica en Uruguay conocidos la última semana

    Estación de servicio.&nbsp;

    Estación de servicio. 

    FOTO

    Pablo Vignali/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    3,77%

    La inflación en mayo fue de 0,71%, calculó Búsqueda a partir del Índice de Precios al Consumo informado por el Instituto Nacional de Estadística. El incremento acumulado en lo que va del año fue 2,95%, en tanto que la tasa de 12 meses móviles aumentó a 3,77%.

    El rubro “transporte” fue el que más se encareció durante mayo (2,87%), como reflejo en parte del aumento de las tarifas de la nafta y el gasoil.

    Leé además

    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.
    Gasto público

    Oddone ratifica compromiso con el cuidado fiscal, mientras oficialismo evalúa más gasto en la Rendición

    Por Redacción Búsqueda
    Contenedores para comercio exterior en el Puerto de Montevideo.
    Comercio exterior

    Exportaciones de Uruguay a la Unión Europea cayeron 20% en mayo, en el primer mes de vigencia del acuerdo

    Por Redacción Búsqueda

    7,5%

    Con algo menos de gente buscando un puesto y un poco más de empleos disponibles que en el mes anterior, en abril la tasa de desocupación registró un descenso: pasó de 7,8% a 7,5%. Son unos 142.000 desempleados.

    US$ 1.142 millones

    En parte por el retroceso en algunos de los rubros principales de la canasta exportadora uruguaya —carne, celulosa, concentrado de bebidas y arroz—, las ventas de mercaderías al exterior totalizaron US$ 1.142 millones en mayo, una baja de 3% en comparación con el mismo mes de 2025.

    En mayo se dio una caída de 20% en las exportaciones a la Unión Europea, en el primer mes de vigencia del acuerdo entre ese bloque y el Mercosur.

    4,6%

    En los 12 meses terminados en abril, el resultado del conjunto del sector público fue deficitario en el equivalente a 5,3% del Producto Interno Bruto (PIB).

    Depurado del efecto Fondo de la Seguridad Social II y de los adelantos de remuneraciones y pasividades —por el 1º de mayo—, el déficit fiscal ascendió a unos US$ 5.026 millones, un 4,6% del PIB. Ese resultado es similar al del año móvil a marzo.

    2,2%

    El Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) aumentó en abril 2,2% en comparación con un año atrás. El aumento fue de 1,1% en la medición desestacionalizada y de 0,3% en tendencia-ciclo.

    El IMAE es un indicador sintético que resume la actividad de las distintas ramas de la economía.

    –0,32%

    Los salarios medios registraron en abril una suba nominal de 0,21%, pero la inflación hizo caer un 0,32% el poder adquisitivo respecto al mes anterior.

    La baja del salario real se explicó tanto por la pérdida de poder de compra de las remuneraciones públicas (0,18%) como por las del sector privado (0,41%).

    $ 97.541

    Los ingresos medios de los hogares se ubicaron en $ 97.541 en el primer trimestre.

    Ese monto es $ 4.046 superior que en octubre-diciembre de 2025 y $ 7.072 mayor que en el mismo trimestre de ese año.

    0,36%

    En abril, el Índice de Costo de la Construcción de Vivienda aumentó 0,36% respecto al mes previo, sobre todo por la incidencia del encarecimiento de los materiales.

    En los últimos 12 meses, el índice subió casi 0,7%.

    US$ 3.292 millones

    Los depósitos de no residentes en el sistema financiero local totalizaron US$ 3.292 millones a fin de abril, un descenso de 1,7% en comparación con el mes anterior. Es el stock más bajo desde mayo de 2025.

    252.574

    Las compras por encomienda con franquicia aduanera fueron 252.574 en abril, un nuevo máximo mensual, antes de la modificación que tuvo en mayo este régimen.

    En los primeros cuatro meses del 2026, los envíos totalizaron 973.057, una caída de 50% respecto al mismo lapso del año anterior.

    Selección semanal
    Desarrollo

    Ministro Oddone en la OCDE: “Si no mejoramos la productividad”, es “muy difícil que seamos competitivos”

    Por Redacción Búsqueda
    Fútbol Uruguayo

    Tenfield volverá a reunirse con la AUF para reclamar la eliminación del usuario único en el ‘streaming’

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Turismo

    A días de cerrar el llamado, hay dos interesados en parador gestionado con pérdidas por el PIT-CNT

    Por Redacción Búsqueda
    Delitos de Lesa Humanidad

    Caja militar suspendió el pago de pensiones a cuatro exmilitares prófugos en el exterior

    Por Macarena Saavedra

    Te Puede Interesar

    Yamandú Orsi.

    Oficialismo busca cerrar controversia por la camioneta de Orsi y líderes opositores cuidan la “institucionalidad”

    Por Redacción Búsqueda
    Álvaro Delgado durante la entrevista con Búsqueda.
    Video

    El Partido Nacional tiene un “reflejo institucional”, pero es “difícil ayudar a quien no se deja ayudar”

    Por Federico Castillo
    Yamandú Orsi en conferencia de prensa tras una reunión en la Torre Ejecutiva en Montevideo.

    Opción Consultores: “El nivel de apoyo” de la administración Orsi “es el más bajo” que registró un gobierno del Frente Amplio

    Zohran Mamdani se sienta con los asistentes para ver el torneo de fútbol The Cost of Living Classic el 19 de octubre de 2025 en la ciudad de Nueva York.

    La juventud estadounidense se inclina hacia el socialismo

    Por Edward Luce