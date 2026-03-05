  • Cotizaciones
    jueves 05 de marzo de 2026

    Inflación, empleo, exportaciones, compras con franquicia, déficit fiscal, salarios y actividad en Uruguay en números

    Síntesis de los principales indicadores relativos a la actividad económica en Uruguay conocidos la última semana

    Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    3,11%

    Por esa razón, la tasa de inflación en períodos de 12 meses volvió a bajar y se ubicó en 3,11%, por debajo de la meta oficial (4,5%) y un mínimo desde agosto de 1956.

    7,4%

    En enero se volcaron más personas a buscar empleo y, como además hubo menos puestos disponibles que en el mes anterior, la desocupación creció: 7,4% de la población de 14 años o más (económicamente activa) estaba en esa condición, cuatro décimas de punto porcentual por encima del nivel de fin de 2025.

    Los desempleados eran 142.400 en enero.

    US$ 1.025 millones

    Las solicitudes de exportación de mercaderías —incluidas las zonas francas— totalizaron US$ 1.025 millones el mes pasado, lo que representó un aumento del 9% respecto a febrero de 2025.

    4,1%

    El resultado del sector público global en los 12 meses cerrados en enero fue deficitario en el equivalente a 4,1% del Producto Interno Bruto (PIB). Si se depuran los ingresos de fondos al Fideicomiso II de la Seguridad Social, el déficit fiscal se situó en 4,5% del PIB.

    239.726

    En el primer mes del 2026 se realizaron 239.726 compras en el exterior bajo el régimen de encomiendas con franquicia aduanera, una cifra que se compara con las 122.920 del mismo mes de 2025.

    El crecimiento, de 95%, pudo estar asociado a la próxima aplicación del IVA, a una tasa de 22% a estas compras, prevista en la Ley de Presupuesto.

    1,72%

    El salario nominal promedio en enero fue 3,22% mayor que en diciembre. Si se descuenta el efecto de la inflación, el poder adquisitivo mejoró 1,72%.

    El incremento en términos reales fue mayor en los salarios privados (1,99%) que en los del sector público (1,26%).

    2,1%

    En diciembre, el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) aumentó 2,1% respecto a un año atrás, pero en la medición desestacionalizada creció apenas 0,2% y se estancó en “tendencia-ciclo” (0,0%).

    El IMAE es un indicador sintético que resume la actividad de las distintas ramas de la economía en un determinado mes, medida a precios constantes del 2016.

