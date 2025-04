Jerarca del MTOP señala “omisión” de la gestión anterior ante graves observaciones de la Auditoría Interna de la Nación

La resolución de la auditoría, del 16 de enero, daba un plazo de 30 días para responder con un plan de acción, pero la Dirección de Hidrografía recién tomó conocimiento de ella a fines de marzo, según declaró a Búsqueda Carlos Colacce, nueva autoridad al frente de esta dependencia. “Cuando yo asumí, en la transición no tuve ninguna información al respecto, y, de hecho, nos enteramos acudiendo a la información pública porque acá no constaba la recepción de esa auditoría”, relató. Y aclaró que luego se halló una carpeta con el expediente que formó parte de un “traspapelamiento” de “una gestión a otra”. A su entender, se trata de una omisión a relativizar en el entendido de que fue un problema “meramente burocrático”, aunque “tendría que haber sido informado”.

Ana García, gerenta del Área Hidráulica, preparó “muy rápidamente” un plan para enviar a la AIN en el correr de la semana próxima, que actualmente está bajo consideración de la Dirección General de Secretaría y de la Subsecretaría. “La semana que viene estaremos presentando frente a la Auditoría las excusas del caso por no haber cumplido en fecha con lo que nos pidieron. Yo no me puedo hacer responsable de eso de ninguna forma, porque son todas cosas que sucedieron antes de estar aquí. Ahora vamos a tratar de subsanar esa omisión presentando el informe correspondiente”, agregó Colacce, quien estuvo al frente de la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático durante el anterior gobierno del Frente Amplio. Recientemente mantuvo reunión con las nuevas autoridades del Ministerio de Ambiente, donde se acordó implementar coordinaciones de cara a las observaciones de la auditoría.