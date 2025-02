Puertos deportivos: Punta del Este a pleno y Punta Carretas pronto para inauguración parcial

Al igual que Ferreira, ese jerarca cree que la alta demanda de amarras se debe a la reducción del 50% de las tarifas que se concedió durante la pandemia y hoy se mantiene. “Con una tarifa más baja se está recaudando más que antes, cuando el puerto no se llenaba”, afirmó. Según la página web del MTOP, la tarifa diaria en temporada alta cuesta $ 179,43 por metro de eslora, y se cobra un mínimo de siete metros.

En junio del 2024, la Intendencia de Maldonado y el MTOP dieron a conocer la “Propuesta de reordenación y calificación del puerto de Punta del Este y sus vecindades”, que permitiría financiar una ampliación de la infraestructura acuática portuaria del balneario presentada por la constructora Berkes. Entre varias otras mejoras, plantea sumar 330 nuevas amarras que admitirían el atraque de maxiyates. El “plan maestro de gestión urbana” propuso vender la manzana 48 de propiedad estatal para la concesión de estacionamientos tarifados, así como la instalación de propuestas gastronómicas, edificios comerciales y residenciales, para los que se aprobarían excepciones a la normativa que autoricen la construcción por encima de los metros de altura admitidos. No obstante, esa iniciativa privada “no ha llegado” a la Dirección Nacional de Hidrografía, y si bien no está “a foja cero”, no hay un proyecto ejecutivo ni firmas por parte de las autoridades, aseguró Paolini.

Según Ferreira, “la sociedad está dividida” en sus opiniones frente a la propuesta, y cree que el Ministerio de Ambiente deberá llamar a asambleas populares antes de avanzar.

Inauguración parcial

La oferta de atraque turístico deportivo en Montevideo se limita a los puertos de Buceo y Santiago Vázquez.

La esperanza de otro puerto en Punta Carretas que acortara la distancia entre estos dos se remonta a 1994 y un artículo de la ley 16.462 que habilitó su construcción. Fueron idas y vueltas, hasta que en 2018 el MTOP, con Víctor Rossi al frente, realizó una licitación pública de US$ 18 millones que ganó la constructora Saceem. El cambio de gobierno, la pandemia y las dudas acerca de la rentabilidad que podría tener, continuaron dilatando una obra que proyectaba inaugurarse a principios del 2022.

El actual ministro del MTOP, José Luis Falero, anunció en mayo del 2023 que se retomaría la primera etapa del proyecto original, es decir, uno de los dos muelles previstos. Para esto, la Dirección de Hidrografía recibió US$ 7,5 millones.

Paolini aseguró que la marina está terminada y se podría inaugurar junto a la escollera entre febrero y marzo; quedan algunos detalles estéticos que quedarán para lo último, cuando se inaugure la totalidad del puerto “en el segundo semestre o dentro de un año”. Esta marina tiene una longitud de 82 metros y una capacidad de amarre para entre 32 y 40 embarcaciones de acuerdo a su tamaño. También hay un muelle de atraque destinado a embarcaciones de mediano porte, como lanchas de tráfico del tipo que asisten a los barcos en zonas de fondeo. Si bien “no está previsto en el diseño original”, en la escollera también podrían atracar lanchas fondeando con boyas.

El proyecto inicial incluyó una segunda marina para otras 30 embarcaciones, previendo que el puerto logre ser “factible económicamente”, pero el director nacional de Hidrografía cree que necesitaría de una capacidad de al menos 150 embarcaciones para una rentabilidad adecuada. “Nos sale muy caro y no tenemos casi ningún retorno”, había declarado Luis Alberto Heber en el 2020, cuando estaba al frente del MTOP, al inicio de la actual administración. En aquel momento agregó que, de haber sido por el gobierno de la coalición, la obra nunca se hubiera realizado.

Paolini afirmó que una opción sería utilizar una segunda escollera ya diseñada, más cercana al Club de Golf y la estación de Ancap “El Faro”, que eventualmente podría ser de administración privada y permitir otras 100 embarcaciones. El Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental estudió las profundidades del agua y los pasos a seguir en ese sentido, aunque “las autoridades entrantes tendrán que decidir” si se toma ese camino.

A la entrada del puerto hay casi dos manzanas que estarían disponibles para parquizar, donde también podría construirse una plaza de juegos y un estacionamiento. El jerarca del MTOP detalló que “todavía quedan ejecutar algo más de US$ 5 millones del proyecto original para este año”, y aclaró que al tratarse de una primera etapa culminada, “no tendría sentido” que la administración saliente realice una inauguración. Agregó que tampoco es seguro qué tantos recursos destinará el gobierno entrante para “apurar” la obra.

Otros planes

Paolini cree que un puerto deportivo en Atlántida “tiene un potencial importante”, y que gracias a los estudios realizados tanto por esta administración como las anteriores, hace ya más de una década, “se está en condiciones de hacer una licitación”. En primer lugar, acortaría la distancia entre los puertos de Montevideo y los de Maldonado, y segundo, aportaría desarrollo al “microclima de comercio” del departamento Canelones y su Costa de Oro, sostuvo. Más allá de una nueva atracción turística y el aumento del consumo en los comercios aledaños, “se generaría empleo” en relación con la venta de productos y servicios náuticos. “Hay una fuerte inversión inmobiliaria de casas, y una cantidad de gente de un buen poder adquisitivo que muchas décadas atrás no existía. Hay muchísimos posibles candidatos para el deporte náutico”, proyectó. Dijo que la inversión rondaría entre los US$ 62 millones y US$ 70 millones, pero habría que esperar a la aprobación del Presupuesto Quinquenal para saber si el gobierno de Yamandú Orsi dará luz verde.

La Dirección de Hidrografía dejará otra “cantidad de obras planificadas” al MTOP que encabezará Lucía Etcheverry, como un pequeño puerto en San Gregorio de Polanco al este de Paso los Toros, algunas marinas en Dolores, un muelle en Lago Merín y otro en Boca de Cufré. Actualmente, la ANP está trabajando en la renovación del Muelle Viejo del Puerto Deportivo de Colonia, con una inversión de US$ 4 millones.