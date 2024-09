La gestión del Ministerio de Economía en el centro de una polémica cargada de ironía política

Evaluó que en el manejo económico “hay cosas positivas, que hacen a la reputación y la credibilidad del país, cosas que vienen de largo, de la construcción en clave, casi diría de política de Estado, en esta materia. Está bueno que se haya subido un escalón más en términos de grado de inversión, luego de haber subido siete escalones en los gobiernos anteriores y está muy bien que se dé esa continuidad, pero eso no implica que no debamos dar una visión que quizá tiene una interpretación distinta sobre dónde estamos parados, por ejemplo, en materia fiscal y de deuda”.

Insistió: “Me parece que está bien que el equipo económico ponga foco en las cosas en que entiende que ha habido logros. En algunos aspectos de tónica de política de Estado, reitero, nosotros lo vemos con buenos ojos porque, gobierne quien gobierne y vaya a gobernar quien vaya a gobernar, sin duda, es una necesidad básica que los equilibrios se mantengan y tengamos un panorama de credibilidad internacional. Pero sí tenemos discrepancias en el relato de lo que tiene que ver con el manejo fiscal, el manejo del tema inflacionario y cambiario, sobre todo, y también tenemos una visión distinta en que deben estar integrados al relato del proceso económico los impactos en materia social. No creo que sea razonable pensar en un relato del proceso económico que no incluya referencias a la evolución de la pobreza, de la desigualdad y cosas por el estilo”.

El senador blanco Sergio Botana tomó la palabra e interpretó los comentarios de Bergara como “un discurso precioso de homenaje a la gestión de la señora ministra. (…) En ningún momento deslizó una crítica. En todo caso, habló de visiones diferentes, de otras interpretaciones, de otro modo de ver. ¡Mire que es lindo terminar una gestión sin que nadie pueda cuestionar nada de lo hecho!”. Y le dedicó un “homenaje al equipo económico encabezado por la ministra Arbeleche", a la que califico como la ministra "más distinguida de todos".

"Ha sido la gran conductora de las cosas importantes del país y lo ha hecho con una seriedad y una honestidad intelectual a prueba de balas. ¡Ya nos está avisando hasta lo que no va poder cumplir!”, afirmó, aludiendo al posible apartamiento a algunos pilares de la regla fiscal este año reconocido por la jerarca.

El frenteamplista Eduardo Brenta acotó a continuación: “Le pido disculpas por adelantado si se me entrecorta la voz porque la verdad es que la intervención del señor senador Botana me ha emocionado; no he llegado a las lágrimas, pero por ahí anduve”.

Su compañera de partido Graciela Barrera acotó que la “pérdida de la calidad de empleo es una alerta, así como la caída del consumo. Mientras que desde el gobierno celebran la mejoría en el resultado fiscal y el crecimiento de la economía, varios sectores de la población muy importantes para nosotros han perdido su poder adquisitivo y tienen que hacer malabares –lo digo sabiendo lo que estoy diciendo– para llegar a fin de mes”.

Arbeleche se defendió. “Se ha mencionado por parte de los señores senadores la situación de pobreza de nuestro país y me parece importante tener en cuenta que cuando el mundo entero sufrió la pandemia en el 2020, los guarismos de pobreza aumentaron en todo el mundo y Uruguay no estuvo ajeno a esta situación. En Uruguay había muchas personas que, en ese momento, sin estar por debajo de la línea de ingresos que se marca con el concepto de pobreza acorde a los ingresos, estaban muy cercanas a esa línea y, por lo tanto, cuando vino la pandemia, muchos de los que estaban en una situación de bastante vulnerabilidad, quedaron por debajo de esta línea de ingresos que medimos con el nivel de pobreza”, explicó. Añadió: “Hoy no estamos conformes con los resultados, pero no podemos dejar de lado que tuvimos un sacudón muy grande con la pandemia. Y la respuesta que hemos tenido es trabajar estructuralmente en aumentar el empleo, lo cual se ha logrado. Hemos aumentado el empleo” y se incrementaron las transferencias sociales, que las cuantificó en un 32% por encima que las de 2019. Arbeleche señaló que se espera que eso “se refleje en menores niveles de pobreza”.

“Hay que ser cuidadosos al mencionar números y también hay que proyectar para adelante, porque estamos iniciando una etapa de recuperación. La ronda salarial en marcha nos dice que va a haber más recuperación salarial en 2024 y más aún en 2025. Por eso me parece que hay que tener cuidado con los análisis que son parciales, que no muestran toda la película o que no muestran el origen y desconocen la situación de pandemia que atravesó el mundo entero”, reclamó la ministra a la oposición.

Un dólar polémico

En otro pasaje de la sesión, el presidente del BCU, Washington Ribeiro, contestó a cuestionamientos de Bergara al manejo monetario y al “atraso cambiario”.

El tema del precio del dólar volvió sobre el final. Después de varios intercambios y aclaraciones, sobre el cierre de la sesión, intervino otra vez Bergara para recalcar su disenso con la gestión económica: “Como dije al principio, creo que no tiene sentido entrar en profundidad en los debates en los que, de alguna manera, no vamos a ponernos de acuerdo. Simplemente, a manera de constancia, quiero decir que parte de los análisis y los relatos que se hacen creemos que están dirigidos justamente a abonar una idea que no compartimos y tiene que ver con los roles, por ejemplo, del Banco Central con respecto al tema cambiario o a cómo se explican algunos de los procesos que se planteaban. Si hay una crisis financiera internacional que desploma al dólar y tenemos un ciclo de precios de commodities brutal, se concilia el tema de que el dólar pueda estar atrasado en Uruguay y que aun así tengamos niveles de exportación muy altos. Eso, en su momento, se analizaba. Esto es solo por poner un ejemplo”.

A pocas semanas de las elecciones y ya cerca del final del período de gobierno, esta fue la última instancia de debate en el Senado con presencia del equipo encabezado por Arbeleche por una Rendición de Cuentas, que tuvo similitudes con instancias anteriores: miradas distintas sobre la política económica y sus resultados.