Regla fiscal uruguaya tiene uno de los niveles de “fortaleza” más bajos a escala mundial

En las últimas décadas, las reglas fiscales se han convertido en una herramienta cada vez más extendida. A principios de la década de 1990, menos de una docena de países en el mundo utilizaban estos esquemas que establecen parámetros relativamente rígidos para la gestión de las finanzas públicas, mientras que hacia finales de 2021 la cifra superó el centenar. Uruguay tuvo una primera versión en gobiernos del Frente Amplio y luego, a través de la Ley de Urgente Consideración del 2020, se estableció una nueva regla rodeada de una mayor institucionalidad. Son la “línea de cal” de una cancha de fútbol, fijando límites que, después, el sistema político opta por respetar o no.

Los investigadores de la FCEA calcularon el índice para el período 1985-2021 de 106 países. El mapa muestra una “importante heterogeneidad”, con los miembros de la Unión Europea caracterizados por presentar una alta “fortaleza” del IRF. Los países con mayor IRF son Gran Bretaña, Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Luxemburgo, Finlandia, España y Suecia, entre otros. A su vez, entre las economías que tienen “bajos niveles del IRF se encuentran (en orden ascendente): Camboya, Paraguay, Singapur, Turkmenistán, Azerbaiyán, Islandia, Noruega y Uruguay”.

Las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas han reconocido que, tras cuatro años de cumplimiento de la regla, en 2024 podría llegar a darse un apartamiento en dos pilares. A partir de una consultoría encargada a expertos del exterior, el gobierno considera eventuales ajustes que perfeccionen el diseño de la regla vigente.

La pelota afuera

“Las reglas fiscales son las reglas de juego, como en el futbol la línea de cal y se intenta que la pelota no se vaya de esos límites, pero después los protagonistas del partido son el sistema político o los gobernantes tomando decisiones”, comparó el analista de CPA/Ferrere Alfonso Capurro, al disertar a mediados de agosto en una charla organizada por la Unión Rural de Flores. “Al final, las decisiones fiscales las toman los políticos, que fueron votados para eso”, agregó.

Además, este economista es uno de los tres miembros del Consejo Fiscal Asesor, un órgano que tiene entre sus cometidos asesorar al Ministerio de Economía en materia de la regla fiscal y sostenibilidad de la deuda.

En el evento con los ruralistas Capurro hizo un balance de la gestión fiscal en esta administración.

Recordó que durante los primeros cuatro años la regla se cumplió, si bien en 2023 “hubo algo de polémica porque se había corrido la meta” para poder hacerlo. “Este año el gobierno optó por no modificar las metas de la regla fiscal, pero directamente (...) reconoció que no iba a poder” cumplirlas, admitiendo que “va a haber un desvió o incumplimiento”, afirmó.

“Si uno mira el mundo está lleno de reglas fiscales y hay muchos casos de incumplimiento”, lo cual no es grave si es algo puntual pero sí lo sería “que se incumpla sistemáticamente”, opinó. “En este caso no hay una propuesta del gobierno de mecanismo de corrección de errores, porque la institucionalidad fiscal uruguaya es muy particular” porque se está cerca del final del período y la administración saliente “no puede decir que el año que viene va a corregir la situación fiscal de cierta manera”, explicó el analista. Y apuntó: “No es un tema grave, pero hay un desvío, y vamos a terminar este año con un déficit estructural de 3,5%” del Producto Interno Bruto. “¿Dónde va a terminar el resultado fiscal? A medio camino: mejor de lo que lo recibió, pero no tan bueno como se planificó en algún momento”, evaluó.