La inversión en maquinaria agrícola recuperó cierto dinamismo en la última zafra, según índice

Con base en los valores de las importaciones del equipamiento agrícola que componen el Idima, la inversión de los productores totalizó US$ 191 millones en la campaña 2024-2025, finalizada en junio, contra los US$ 179 millones de la zafra anterior. El índice a junio de 2025 se situó en 85,4, contra el valor de 82 de junio del año pasado, lo que arroja una variación positiva de 4%. Eso, a pesar de que la zafra había comenzado con un incremento mayor —de 18%— en el semestre julio-diciembre de 2024, pero que luego descendió en la primera mitad del 2025.

En los valores considerados de las maquinarias no se incluyen implementos importados o nacionales ni la venta en plaza de equipos de segundo uso, se aclara en la metodología. Las máquinas importadas provinieron principalmente de Brasil y Estados Unidos, pero también se adquirieron equipos de China, Unión Europea, India, Argentina, México y Canadá.

Inversión por hectárea

El informe del estudio Carle & Andrioli destacó la expansión de la superficie sembrada y las mayores cosechas obtenidas en un contexto climático favorable. El área cultivada fue de 2,49 millones de hectáreas, un nivel similar al máximo histórico que se registró en el año agrícola 2013-2014. En la zafra que terminó se incrementó el cultivo de cebada (42%), trigo (33%) y arroz (23%). En contrapartida, el área de colza disminuyó 22%.

Además de lo benévolo del clima, la inversión acumulada en tecnología contribuyó a los “altos” rendimientos de los cultivos de verano, señala el informe, en particular de la soja, que según las estimaciones disponibles se ubicaron 40% por encima de la productividad media histórica.

Pero ese desempeño productivo positivo contrastó con la evolución de los precios internacionales de los bienes agrícolas, repasa el informe. El valor internacional de la soja a junio descendió 13% respecto a igual mes del año pasado, en el caso del trigo la baja fue de 10% y 34% bajó el arroz. En promedio ponderado, el precio de la zafra para los productos agrícolas relevantes fue 20% inferior al ciclo pasado.

Dado el aumento de la superficie sembrada, la inversión agrícola por hectárea fue de US$ 77, un nivel algo inferior a la campaña anterior (US$ 79) y bastante por debajo de la zafras 2022-23 y la siguiente, cuando se ubicó en US$ 98 y US$ 120, respectivamente. Entonces, el contexto favorable de los precios internacionales había alentado las expectativas y la reposición de inversiones, recuerda la consultora.

Fue el desempeño de la inversión de las últimas cuatro zafras lo que “determinó el incremento del stock de equipamiento agrícola con efecto en las productividades obtenidas”, añade. Y apunta que el indicador de productividad promedio ponderado por hectárea que elabora Carle & Andrioli “muestra que las inversiones han contribuido al incremento de los rendimientos productivos de 13% en la última década”. Agrega que el mayor nivel de inversión posibilita que se utilicen menos fertilizantes y combustibles, además de la automatización de procesos productivos, con la consecuente reducción de costos.

“Las nuevas tecnologías incorporadas y la gestión agronómica permiten una agricultura con mayor eficiencia y sostenibilidad, por mayor cuidado de los recursos naturales y del medio ambiente. La inversión en innovación tecnológica del agro es clave para mitigar los riesgos del cambio climático e incrementar la seguridad alimentaria”, apunta. A propósito del cambio climático, alega que demanda inversiones para “planes de transición e infraestructura para riego”, por lo que el productor debe considerar además de la maquinaria agrícola la “alternativa de inversión en equipos de riego”.

Perspectivas

Para la campaña agrícola 2025-2026, Carle & Andrioli señala que las estimaciones primarias prevén que “se sostendría la alta superficie de cultivos de invierno. Se proyecta un descenso del área de trigo y cebada con una expansión importante del cultivo de colza”. En cuanto a los cultivos de verano, proyecta que el arroz podría reducir su área por la caída del precio internacional, en tanto que la soja “presenta desafíos y podría ajustar su superficie cultivada” por la situación y las perspectivas de precios.

Sin embargo, respecto al comportamiento de la inversión agrícola, la consultora analiza que “se podrían tener expectativas que mantengan su dinamismo en la nueva zafra que está comenzando” debido al impulso de las cosechas obtenidas y “a pesar del ciclo de menores precios”.