    El FMI culmina examen anual de Uruguay y organiza en Montevideo una conferencia sobre reformas

    El Directorio Ejecutivo del organismo financiero multilateral vota el viernes 24 la revisión del país

    La directora gerenta del FMI, Kristalina Georgieva, en la reciente asamblea del organismo en Washington D.C.

    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Junto con el adjetivo “resiliente” para la economía uruguaya, la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que estuvo en setiembre en Montevideo para monitorear la marcha del país acotó algunas recomendaciones. Una con enfoque de largo plazo fue que, “tras un período de crecimiento lento, las reformas estructurales son fundamentales para impulsar el potencial económico de Uruguay”, que presenta “brechas respecto a las economías avanzadas en términos de infraestructura, facilitación del comercio, barreras a la entrada y cuellos de botella regulatorios, concentración del mercado, capital humano y acceso al crédito”.

    Basado en el informe que elaboró esa misión técnica, el examen anual al país se completará mañana viernes 24, en Washington D.C., cuando el Directorio Ejecutivo del FMI vote su aprobación.

    El mensaje a favor de las reformas estructurales reaparecerá en el marco de una conferencia de dos días —el 17 y 18 de noviembre— que tendrá lugar en Montevideo, organizada por el FMI y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en colaboración con el Ministerio de Economía y Finanzas. Con el título Haciendo que las Reformas Pasen en América Latina, el evento en el Hyatt Centric-Montevideo reunirá a responsables de la formulación de políticas de la región, académicos y profesionales, además de representantes de los bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo, para intercambiar experiencias.

    En una intervención en modalidad virtual, la inauguración estará a cargo de las máximas autoridades de los organismos organizadores, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y Mathias Cormann, secretario general de la OCDE.

    El primer día, los expositores hablarán sobre las reformas del mercado laboral —la informalidad, la participación en la fuerza laboral y el desarrollo de competencias—; regulaciones para impulsar el dinamismo empresarial, la inversión y el crecimiento, explorando el papel de los marcos regulatorios y las reformas del mercado de productos; la economía política de las reformas procrecimiento, y reformas fiscales que apoyan la movilización de ingresos que promueven el crecimiento. También están previstos paneles en los que serán expuestas las experiencias reformistas de Grecia y Estonia.

    El segundo día expondrá Andrés Velasco, exministro de Finanzas de Chile y actual decano de la Escuela de Política Pública de la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres.

    El cierre será con un panel de discusión de “alto nivel”, con la participación del ministro de Economía de Paraguay, Carlos Fernández, Omar Licandro, profesor en la Universidad de Leicester, Luiz de Mello, director del Departamento de Economía de la OCDE, y Antonio Spilimbergo, exdirector del Departamento de Investigaciones del FMI. El moderador será el ministro de Economía, Gabriel Oddone.

