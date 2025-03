La mejora del salario real es “lo que se pelea hoy” en los Consejos de Salarios, dice Munyo

—Si tenemos un régimen monetario —con la tasa de interés como instrumento, que es mucho más claro que el anterior— basado en un objetivo de inflación establecido, es bueno que se cumpla. El gobierno saliente tuvo el récord de cantidad de meses dentro del rango establecido por el Banco Central y es algo muy valioso. Eso es un avance y hay que mantenerlo, lo cual, obviamente, va a generar tensiones, tengamos claro, con el valor del dólar. Hay que saber que lo que se logró fue a costa de mantener un dólar y a costa de las posibilidades de competir de empresas que dependen de su relación de precios con el exterior. No estoy diciendo que la solución a la competitividad venga por el dólar; digo que el dólar bajo, como instrumento, afecta. Es una decisión política decir, “bueno, queremos que la inflación se mantenga a costa de esto”. Me parece que va a haber un dilema y será importante no generar falsas expectativas. No se le puede pedir al Banco Central que haga lo que no puede hacer.