La planta de etanol de Bella Unión “no es Sarajevo”, afirma el gerente general de Alur

En una entrevista con Búsqueda, el gerente de la Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu) , Federico de Castro, señaló la gestión de Alur como “una vergüenza” y apuntó al “sobreprecio” que se genera en las naftas por no considerar un “precio eficiente” del etanol, sino el producido por la agroindustria en las plantas de Paysandú y Bella Unión. Actualmente, las naftas de Ancap mezclan casi 10% de etanol y está en análisis aumentar el porcentaje para mejorar el cumplimento de los compromisos ambientales asumidos por Uruguay hacia el 2025.

A su juicio, “la ventanilla a golpear” por parte de la gremial de estacioneros está en otro lado porque “mientras la obligación y compromiso” de Alur sea “sostener eficientemente el cultivo de la caña de azúcar en el país, lo seguirá haciendo”.

Lorenzo admitió que el etanol producido en Uruguay “es mucho más caro que el de Brasil, pero por otros temas, el costo país, el costo de la materia prima, etcétera, pero no hay nadie que visite la planta de Paysandú de Alur y no quede impactado del perfil. Y quien visita la de Bella Unión también, hay que decirlo. Porque, Bella Unión no es Sarajevo, es una operación con altísimos niveles de eficiencia y profesionalismo”.

El precio del metro cúbico de etanol producido en Paysandú está entre los US$ 900 y US$ 1.000, y el de Bella Unión ronda el triple de esos valores. “Ese sostén es lo que permite que haya caña de azúcar en Uruguay”, señaló el ejecutivo.

“Podría haber eventualmente menos trabajadores en la planta de Bella Unión, puede ser“, dijo Lorenzo, pero alegó que el costo central en todos los biocombustibles es la materia prima. Otra de las mejoras posibles que mencionó para la operación de la planta de Bella Unión es hacer modificaciones que permitan usar todos los insumos para la producción de etanol, y no como hoy, que una parte se destina para hacer azúcar. Esa producción se podría sostener importando azúcar crudo, como hace Azucarlito, con un “margen positivo”, lo que podría contribuir —a su vez— a que el etanol de Bella Unión fuera más barato.