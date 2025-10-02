  • Cotizaciones
    jueves 02 de octubre de 2025

    La refinería de La Teja continúa sin producir; van 45 días desde la parada por la rotura en la boya

    Ancap afirma que “se está en camino a restablecer la refinación nacional” mientras negocia en el Ministerio de Trabajo reclamos salariales de los trabajadores que operan el complejo industrial

    Vista de la refinería de La Teja, desde el Puerto Capurro.

    Vista de la refinería de La Teja, desde el Puerto Capurro.

    FOTO

    Mauricio Zina / adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Si bien los problemas en la boya petrolera de José Ignacio se resolvieron y Ancap ya descargó dos embarques de crudo —y se prevé que hoy jueves 2 comience la de un tercero para reforzar el stock— la refinería de La Teja “sigue sin arrancar”, dijeron a Búsqueda fuentes de la Federación Ancap (Fancap), el sindicato de la empresa estatal.

    “En los próximos días deberíamos estar poniendo en marcha” la refinación, dijo a Búsqueda el gerente general de Ancap, Nicolás Spinelli. Apuntó que eso es posible desde el punto de vista de la recomposición de inventarios de crudo, la finalización de las tareas de mantenimiento y la “disposición” de Ancap de que están dadas las condiciones para que se puede operar de forma continua.

    Desde la parada extraordinaria del complejo industrial de Ancap, que inició el 17 de agosto, ya pasaron 45 días. De todas formas, las fuentes aseguraron que no hay problemas para abastecer la demanda de combustibles. Las pérdidas de ingresos del margen de refinación para la empresa pública se estiman en torno a los US$ 500.000 diarios.

    Según el sindicato, el lunes 29 de setiembre estaba previsto iniciar la “rampa de encendido” de la refinería, pero la orden “se levantó porque se encontraron algunas líneas con falta de mantenimiento” y varios “sellos desgastados”. Explicaron que así como puede suceder en las paradas no programadas, en la puesta en marcha, cuando se reinicia la actividad de las distintas líneas existe riesgo de que falle algún equipamiento.

    En paralelo, Fancap asistía ese mismo lunes a una mesa de negociación instalada en el Ministerio de Trabajo para tratar de resolver un conflicto con los operadores de refinería que desde que se detuvo la producción reclaman el pago del “tiempo de relevo” entre turnos.

    Si bien eso es algo que Ancap “nunca pagó”, el sindicato valoró oportuno atender ese y otros reclamos laborales de los operadores de La Teja, agregaron desde Fancap. Tras varias reuniones, el ente petrolero venía conversando una contrapropuesta para el sindicato —que en principio era de recibo—, pero no llegó a entregarla formalmente por decisión del directorio, dijeron

    Aclararon que si bien los operadores sostienen la medida de no hacer las tareas de puesta en marcha y no cumplir con los tiempos de relevo, ello no impide iniciar la producción de la refinería, ya que asumirían la responsabilidad los supervisores de cada área.

