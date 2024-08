La Tahona prepara emisión en bolsa para financiar ampliación de un barrio privado

Aunque el mercado bursátil uruguayo no es una fuente habitual de financiamiento para las empresas, en los últimos meses ha mostrado cierto dinamismo. Siguiendo ese ritmo más activo en cuanto a emisiones, La Tahona planea volver a emitir obligaciones negociables (ON) antes de fin de año, informó a Búsqueda una fuente del mercado.

La decisión de volver a la bolsa se oficializó en una asamblea extraordinaria de accionistas el lunes 12. En el marco de la Serie II del programa de ON, el presidente de la sociedad, Leandro Añón, propuso emitir US$ 40 millones a un plazo de siete años y que paguen una tasa de interés de 8,25% anual. Los detalles de la emisión son ahora evaluados por el Banco Central, que deberá autorizar el prospecto.

La Tahona Desarrollos es la última sociedad creada por el barrio privado para construir 250 casas y edificios residenciales durante 10 años. En total, el proyecto requiere de una inversión de US$ 162 millones. Bajo esta misma forma legal emitió, con la Serie I, US$ 21 millones.

Al evaluar a La Tahona Desarrollos, la calificadora FixScr le puso la calificación “BBB+” y le asignó una perspectiva “negativa”. La agencia fundamentó la decisión basada en la relación de las otras dos sociedades del grupo, La Tahona Inversiones y Runtuna. Esta última tiene previstos vencimientos de deuda por US$ 7,5 millones para este año.

Mientras, el jueves 29 Hípica Rioplatense (HRU) ofrecerá al mercado ON por el equivalente en UI a US$ 10 millones, con un plazo de seis años y una tasa de 4,25%. Nobilis estructuró esta colocación; su responsable de mercado de capitales, María José Zerbino, alentó a que más empresas busquen fondos a través de este mecanismo, “una opción genuina de financiamiento”.

Corporación Vial (CVU), en tanto, emitió papeles en los últimos días por el equivalente en unidades previsionales (UP), unidades indexadas (UI) y dólares a US$ 205 millones. La sociedad, vinculada a la Corporación Nacional para el Desarrollo, realizó el segundo canje de títulos emitidos previamente. Si se suman las colocaciones hechas desde diciembre de 2023, emitió un total de US$ 706 millones.