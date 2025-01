Las AFAP poseen casi un tercio del circulante bursátil total

Ese plebiscito de la seguridad social logró el apoyo del 39% de los votantes, por lo cual fracasó al no alcanzar la mayoría de los sufragios emitidos, aunque autoridades del gobierno electo de Yamandú Orsi interpretan que ese porcentaje no se puede desconocer como pronunciamiento popular. En sus bases programáticas, el Frente Amplio propone convocar a un diálogo social sobre la base de un sistema previsional con tres pilares: “solidario (no contributivo), de reparto intergeneracional (contributivo) y de ahorro (no lucrativo)”.