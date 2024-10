Ley de activos virtuales se reglamentará en 2025; será clave para establecer cuánto se desarrollará el negocio

Pero, aunque exista un marco legal para operar con estos activos, estar regulado no es una “condición necesaria” para que los bancos permitan abrir una cuenta. “Puede ser un facilitador, pero no olvidemos que, a veces, aunque sean regulados, tenemos constancia de que es difícil poder operar con el sistema financiero tradicional”, señaló Tudisco. La intendenta dijo que las entidades financieras “tienen sus políticas”, entre las que se encuentra la “tolerancia al riesgo”. “No tener certezas sobre el negocio puede hacer tomar una decisión de por qué uno deja afuera a un cliente o no. Siempre está dentro de la potestad de la institución aceptar o no a ese cliente”, agregó.