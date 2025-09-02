  • Cotizaciones
    martes 02 de septiembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Ley de Presupuesto: los ingresos tributarios aumentarán su peso en la caja del Estado

    El Ministerio de Economía estima que los ingresos del gobierno central y el BPS sumados representarán el 28,9% del PIB en 2029, un incremento de 1,6 puntos frente al 2024

    El ministro de Economía y Finanzas Gabriel Oddone.

    El ministro de Economía y Finanzas Gabriel Oddone.

    FOTO

    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Ismael Grau
    Por Ismael Grau

    La elaboración del proyecto de Presupuesto Nacional quinquenal supone, para los equipos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, un arduo trabajo que implica, por un lado, asignar a los distintos organismos el dinero para gastar y, por otro, estimar los ingresos con que se contará.

    Para el capítulo relativo a los ingresos, la iniciativa que el último domingo entró a consideración del Parlamento incluye algunas innovaciones impositivas que se colaron tempranamente en la atención pública, como la adaptación del impuesto mínimo global para que Uruguay capte recaudación de las grandes corporaciones con actividad en el país; el Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) por los incrementos de capital generados en el exterior; y la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las compras por el régimen de encomiendas con franquicia aduanera que lleguen desde fuera de Estados Unidos.

    Leé además

    El Impuesto de Primaria financia, entre otras cosas, los comedores escolares
    Impuestos

    Impuesto de Primaria: la DGI va a “vigorizar su gestión” tras la “inquietud” pública por el caso Arim

    Por Ismael Grau
    La DGI lanzó una campaña para promover el cumplimiento tributario en todo el territorio
    Impuestos

    La DGI activó acciones en todo el país para reforzar el cumplimiento tributario

    Por Redacción Búsqueda

    El MEF estima que, sumados, los ingresos del gobierno central y el Banco de Previsión Social (BPS) representarán un 28,9% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2029, lo que significa un incremento de 1,6 puntos del PIB frente al 2024. Eso responde básicamente a la evolución esperada de la recaudación de la Dirección General Impositiva (DGI), una expectativa asociada tanto a “las medidas impositivas incluidas en el proyecto de Presupuesto Nacional que se envía al Poder Ejecutivo” como a las estimaciones de ganancia de eficiencia recaudatoria proyectadas para el período.

    Por el lado del BPS, los ingresos del 2025 incluyen como una fuente excepcional los fondos del Fideicomiso II de la Seguridad Social en el marco de la “ley de cuarentones” (los ahorros acumulados correspondientes a las personas que optaron por revocar el artículo 8° de la ley 16.713).

    Aumentos y decrecimientos

    De los planillados que forman parte del proyecto de Presupuesto analizados por Búsqueda surge que, para el año en curso, el MEF prevé recursos presupuestales por $ 859.661 millones; un 87,9% serán de origen tributario. Para el 2029, en tanto, los ingresos totales serían de $ 955.665 millones y, de estos, el 90,4% provendrían de impuestos.

    La estimación es que, al final del quinquenio abarcado por la ley presupuestal, el IVA recaude $ 246.748 millones y que el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) aporte $ 105.657 millones, un monto similar a lo que captaría la DGI por el IRPF de quienes trabajan en relación de dependencia ($ 105.869 millones).

    Embed

    Algunos tributos relativamente menores irían perdiendo significación para la caja de Rentas Generales medidos en pesos corrientes. Es el caso, por ejemplo, del Impuesto Aduanero Único a la Importación (Imaduni); del gravamen de 5% a los billetes de lotería; del impuesto de 10% sobre las infracciones aduaneras; de los formularios DUA de la Dirección Nacional de Aduanas; y de los servicios portuarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

    El MEF también espera una disminución de los ingresos por la venta de billetes de loterías y un incremento del canon del casino del hotel Enjoy de Punta del Este y el del Hipódromo de Maroñas. Por la enajenación de bienes inmuebles proyecta ingresos estables a lo largo de todo el quinquenio por $ 9 millones anuales.

    Selección semanal
    Oficialismo

    Fernando Pereira: “Nueve de cada 10 dice que no es el momento” de aumentar impuestos

    Por  Victoria Fernández  y Santiago Sánchez
    El controvertido 25 de agosto

    Presidencia quiere instalar la idea de un “proceso” que supere a la vieja polémica entre blancos y colorados por la fecha de la independencia

    Por Sergio Israel
    Educación

    ANEP suspende el plan piloto de reconocimiento facial en liceo de Piriápolis tras críticas por uso de datos biométricos

    Por José Frugoni
    Oficialismo

    En el Día del Comité de Base, dirigentes frenteamplistas cargaron contra la gestión de Lacalle Pou y advirtieron que gobiernan “contra viento y marea”

    Por  Santiago Sánchez,  Leonel García  y Lucía Cuberos

    Te Puede Interesar

    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    Ministro Gabriel Oddone confirma intención de gravar ganancias de capital en el exterior e IVA a compras web

    Por Redacción Búsqueda
    Comienzo de la vacunación contra el coronavirus en Uruguay. Foto: Pablo La Rosa/ adhocFOTOS

    El MSP anunció que las variantes fránkenstein y nimbus del Covid-19 ya están presentes en el país

    Por Redacción Búsqueda
    Diputado colorado Walter Cervini y Edgardo Ortuño, ministro de Ambiente
    Video

    Interpelación se cerró sin respaldo de Diputados a explicaciones del ministro de Ambiente, pero sin su rechazo

    Por  Nicolás Delgado  y Lucía Cuberos
    Sesión extraordinaria para tratar los acontecimientos durante la interpelación al ministro de Ganadería.

    Senadores del Frente Amplio pidieron a la cámara que evalúe sancionar al senador Da Silva por “desorden de conducta”

    Por Victoria Fernández