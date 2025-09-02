Ley de Presupuesto: los ingresos tributarios aumentarán su peso en la caja del Estado

El Ministerio de Economía estima que los ingresos del gobierno central y el BPS sumados representarán el 28,9% del PIB en 2029, un incremento de 1,6 puntos frente al 2024

La elaboración del proyecto de Presupuesto Nacional quinquenal supone, para los equipos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, un arduo trabajo que implica, por un lado, asignar a los distintos organismos el dinero para gastar y, por otro, estimar los ingresos con que se contará.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Para el capítulo relativo a los ingresos, la iniciativa que el último domingo entró a consideración del Parlamento incluye algunas innovaciones impositivas que se colaron tempranamente en la atención pública, como la adaptación del impuesto mínimo global para que Uruguay capte recaudación de las grandes corporaciones con actividad en el país; el Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) por los incrementos de capital generados en el exterior; y la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las compras por el régimen de encomiendas con franquicia aduanera que lleguen desde fuera de Estados Unidos.

El MEF estima que, sumados, los ingresos del gobierno central y el Banco de Previsión Social (BPS) representarán un 28,9% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2029, lo que significa un incremento de 1,6 puntos del PIB frente al 2024. Eso responde básicamente a la evolución esperada de la recaudación de la Dirección General Impositiva (DGI), una expectativa asociada tanto a “las medidas impositivas incluidas en el proyecto de Presupuesto Nacional que se envía al Poder Ejecutivo” como a las estimaciones de ganancia de eficiencia recaudatoria proyectadas para el período.

Por el lado del BPS, los ingresos del 2025 incluyen como una fuente excepcional los fondos del Fideicomiso II de la Seguridad Social en el marco de la “ley de cuarentones” (los ahorros acumulados correspondientes a las personas que optaron por revocar el artículo 8° de la ley 16.713).

Aumentos y decrecimientos De los planillados que forman parte del proyecto de Presupuesto analizados por Búsqueda surge que, para el año en curso, el MEF prevé recursos presupuestales por $ 859.661 millones; un 87,9% serán de origen tributario. Para el 2029, en tanto, los ingresos totales serían de $ 955.665 millones y, de estos, el 90,4% provendrían de impuestos.