El gobierno saliente vendió inmuebles públicos innecesarios por menos de US$ 800.000

Algunos predios rurales y padrones urbanos de propiedad del Estado llevan vacíos muchos años, y el hecho de tenerlos implica gastos en vigilancia y mantenimiento. Una de las prioridades que tuvo Luis Lacalle Pou como presidente fue desprenderse de esos inmuebles considerados inútiles o innecesarios, con un sentido de austeridad, aunque el resultado concreto no fue el esperado: en todo el período se remataron poco más de una veintena y el dinero obtenido no llega a los US$ 800.000.