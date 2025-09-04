Parlamento: empieza la discusión del Presupuesto sin rechazos categóricos

El proyecto presupuestal despertó críticas en general moderadas de la oposición política, una posición cauta del movimiento sindical y algunos cuestionamientos desde ámbitos técnicos

Carolina Cosse y Gabriel Oddone antes de la presentación del proyecto de ley del Presupuesto Nacional.

El proyecto de Presupuesto quinquenal presentado por el gobierno encabezado por Yamandú Orsi empezará su discusión legislativa con el oficialismo alineado para respaldarlo, con críticas moderadas de la oposición política, con una posición cauta del movimiento sindical y algunos cuestionamientos de sectores técnicos.

El inicio de la discusión en la Cámara de Diputados de la iniciativa parece encontrar al oficialismo y la oposición con niveles de confrontación menos estridentes que hace algunas semanas. De hecho, el Presupuesto recibió de legisladores blancos y colorados críticas a algunos de los cambios impositivos planteados por entender que contradicen compromisos de campaña del Frente Amplio —con el senador Andrés Ojeda, secretario general del Partido Colorado, como el más duro—, otros lo tildaron de “tibio” y sin propuestas de transformaciones sustanciales, y algunos adelantaron su disposición a apoyarlo en general.

Por su lado, en una evaluación primaria del proyecto, el PIT-CNT entiende que, en términos de recursos, “el Presupuesto es absolutamente insuficiente” de cara al objetivo de una estrategia nacional de desarrollo que impulsa el movimiento sindical, a la vez que plantea novedades tributarias “tímidas”, pero que van “en la orientación correcta”, dijo a Búsqueda su presidente, Marcelo Abdala.

Objeciones macroeconómica Desde ámbitos técnicos, el Presupuesto presentado dio lugar a objeciones a ciertas proyecciones macroeconómicas; el Centro de Estudios para el Desarrollo las calificó como “optimistas”.

Otro think tank, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), señaló en un análisis difundido el miércoles 3, que “se plantean interrogantes sobre la magnitud estimada del crecimiento de la recaudación por nuevos impuestos y mejora en la eficiencia de la recaudación, y se advierte que la inversión prevista se mantendría por debajo de los niveles recientes y distante del objetivo de 20% del PBI, lo que siembra dudas sobre su consistencia con las perspectivas de crecimiento” económico para el quinquenio. El Ministerio de Economía estimó que Uruguay se expandirá en torno a 2,4% en promedio anual hasta el 2029, cuando su Producto Interno Bruto alcanzaría a algo más de US$ 100.000 millones.