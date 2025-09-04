  • Cotizaciones
    Parlamento: empieza la discusión del Presupuesto sin rechazos categóricos

    El proyecto presupuestal despertó críticas en general moderadas de la oposición política, una posición cauta del movimiento sindical y algunos cuestionamientos desde ámbitos técnicos

    Carolina Cosse y Gabriel Oddone antes de la presentación del proyecto de ley del Presupuesto Nacional.

    FOTO

    Santiago Mazzarovich/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El proyecto de Presupuesto quinquenal presentado por el gobierno encabezado por Yamandú Orsi empezará su discusión legislativa con el oficialismo alineado para respaldarlo, con críticas moderadas de la oposición política, con una posición cauta del movimiento sindical y algunos cuestionamientos de sectores técnicos.

    El inicio de la discusión en la Cámara de Diputados de la iniciativa parece encontrar al oficialismo y la oposición con niveles de confrontación menos estridentes que hace algunas semanas. De hecho, el Presupuesto recibió de legisladores blancos y colorados críticas a algunos de los cambios impositivos planteados por entender que contradicen compromisos de campaña del Frente Amplio —con el senador Andrés Ojeda, secretario general del Partido Colorado, como el más duro—, otros lo tildaron de “tibio” y sin propuestas de transformaciones sustanciales, y algunos adelantaron su disposición a apoyarlo en general.

