Los sindicatos “vinieron recargados” y hubo “un palo tras otro”, lamenta la presidenta de Ancap

El ente petrolero y Fancap comenzaron a reunirse para alcanzar antes de 2027 un convenio colectivo “marco”

—Con Fancap no hubo “luna de miel”. ¿Encontró un sindicato más combativo de lo que esperaba?

—Creo que en todos los sindicatos hubo como una explosión de reclamos guardados durante tanto tiempo que no habían podido prosperar. Entonces, digamos que ahora vinieron recargados. Como me ha tocado también estar del otro lado, tenía una expectativa de, ¿cómo decirlo?... Porque no es un tema de diálogo, porque lo tenemos. Pero me hubiera gustado trabajar más desde compañeros que desde el combate. Creo que combatieron antes de dejarnos llegar al enamoramiento. Todo esto tan combativo ha hecho dilatar ese trabajo conjunto, el fortalecimiento interno, tener otros ámbitos que no sean de trabajo.

Desde lo personal, tengo esa vocación de cuidar a la gente y creo que ni llegué a poder desarrollarla, porque ya vino un palo tras otro. Y lleva mucho tiempo el comprender, limar las asperezas.

Estamos en un sindicato en el que son sectores, entonces salís de un combate en un sector y acordás una cosa, y salta otro y salta otro... Eso creo que es bueno poder ordenarlo también en un convenio colectivo.