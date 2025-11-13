  • Cotizaciones
    jueves 13 de noviembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Los sindicatos “vinieron recargados” y hubo “un palo tras otro”, lamenta la presidenta de Ancap

    El ente petrolero y Fancap comenzaron a reunirse para alcanzar antes de 2027 un convenio colectivo “marco”

    Una movilización de Fancap en Plaza Independencia, en 2023.

    Una movilización de Fancap en Plaza Independencia, en 2023.

    FOTO

    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Ana Morales
    Por Ana Morales

    —Con Fancap no hubo “luna de miel”. ¿Encontró un sindicato más combativo de lo que esperaba?

    —Creo que en todos los sindicatos hubo como una explosión de reclamos guardados durante tanto tiempo que no habían podido prosperar. Entonces, digamos que ahora vinieron recargados. Como me ha tocado también estar del otro lado, tenía una expectativa de, ¿cómo decirlo?... Porque no es un tema de diálogo, porque lo tenemos. Pero me hubiera gustado trabajar más desde compañeros que desde el combate. Creo que combatieron antes de dejarnos llegar al enamoramiento. Todo esto tan combativo ha hecho dilatar ese trabajo conjunto, el fortalecimiento interno, tener otros ámbitos que no sean de trabajo.

    Leé además

    Una movilización de Fancap.
    Ancap

    Ancap: sindicato planteó al gobierno electo desandar las reformas que “profundizaron” los problemas

    Por Redacción Búsqueda
    Presidenta de Ancap, Cecilia San Román.
    Entrevista

    Ancap presentará en pocos días al Ejecutivo opciones para el negocio del pórtland, mientras con “chauchas y palitos” busca achicar pérdidas

    Por Ana Morales

    Desde lo personal, tengo esa vocación de cuidar a la gente y creo que ni llegué a poder desarrollarla, porque ya vino un palo tras otro. Y lleva mucho tiempo el comprender, limar las asperezas.

    Estamos en un sindicato en el que son sectores, entonces salís de un combate en un sector y acordás una cosa, y salta otro y salta otro... Eso creo que es bueno poder ordenarlo también en un convenio colectivo.

    Ahora, lo que hemos transmitido es que traigan todas las reivindicaciones de todos los sectores, para no seguir en esta locura de reivindicaciones sueltas, y llegar a un convenio colectivo de todas las partes. Además, si hay una directiva de todo el sindicato, como federación, se tiene que nuclear eso.

    Selección semanal
    Caso Cardama

    Javier García como miembro interpelante por Cardama: en el Partido Nacional dicen que era la “única” opción

    Por Federico Castillo
    Polémica en ASSE

    La Jutep falló sobre el caso Danza: “No existe incompatibilidad”

    Por Redacción Búsqueda
    Medios públicos

    Secan archivó investigación al no acreditar que sus autoridades hayan “censurado” a panelista de ‘Buscadores’

    Por Nicolás Delgado
    Seguridad Pública

    Violencia en el fútbol: el Poder Ejecutivo prepara una normativa para accionar de oficio contra barras bravas

    Por Juan Francisco Pittaluga

    Te Puede Interesar

    Ministro Gabriel Oddone.

    El gobierno quiere acelerar la votación del Presupuesto para evitar demoras en cambios tributarios

    Por Redacción Búsqueda
    Jill Mulleady

    Jill Mulleady, artista uruguaya: “La pintura me enseñó a caminar; siempre fue algo más grande que yo”

    Por Magdalena Cabrera
    Las sociedades anónimas compraron 4,5 millones de hectáreas (46%) y vendieron 2,3 millones de hectáreas (23%) en los últimos 25 años en Uruguay.

    La extensión de campos vendidos por uruguayos en 25 años equivale al área de cinco departamentos

    Por Mauro Florentín
    John Pérez en la sede de la Suprema Corte de Justicia. 

    A la fiscal Ferrero “la hubieran matado” si es lo que “hubieran querido”, opina el presidente de la Suprema Corte de Justicia

    Por  Nicolás Delgado  y Macarena Saavedra