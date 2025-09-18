Martín Vallcorba: “Ningún compañero debería sentirse molesto” al decirse que el programa es una “orientación”

—Vamos a aclarar qué dije y en qué contexto. En un intercambio con un conjunto chico de compañeros uno me dice: “Lo que ustedes como gobierno tienen que hacer es cumplir como mínimo con todo lo que está previsto en las Bases Programáticas y saquen la plata de donde puedan”. Frente a ese planteo, mi comentario fue que lo que estaba previsto en las Bases Programáticas no era para que se cumpla en un único período de gobierno. Es más, lo explica y lo dice en varias partes: habla de más de 10 años, de objetivos de mediano y largo plazo. Entonces, lo que yo le dije es: si estamos pensando que todo lo que está en las Bases Programáticas lo vamos a poder cumplir en un período de gobierno, estamos leyendo mal las Bases Programáticas y, al mismo tiempo, estamos aspirando a algo que no es posible, que no se puede cumplir. Eso mismo fue lo que dijeron después el presidente Yamandú Orsi y el presidente del Frente Amplio; las bases son una orientación estratégica, un compromiso de hacia dónde hay que avanzar. Eso se aterriza en lo que son los compromisos de gobierno, que fueron los que se anunciaron en Colonia.