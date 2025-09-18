Martín Vallcorba: “Ningún compañero debería sentirse molesto” al decirse que el programa es una “orientación”

—¿Le cobraron en la interna haber dicho en el Día de Comité de Base que el programa del Frente Amplio era “impagable”?
El subsecretario de Economía asegura que haber dicho que lo propuesto en las Bases Programáticas del Frente Amplio es “impagable” en un período fue una “forma menos cuidada” de cómo, luego, lo expresó el presidente Yamandú Orsi
—¿Le cobraron en la interna haber dicho en el Día de Comité de Base que el programa del Frente Amplio era “impagable”?
—Vamos a aclarar qué dije y en qué contexto. En un intercambio con un conjunto chico de compañeros uno me dice: “Lo que ustedes como gobierno tienen que hacer es cumplir como mínimo con todo lo que está previsto en las Bases Programáticas y saquen la plata de donde puedan”. Frente a ese planteo, mi comentario fue que lo que estaba previsto en las Bases Programáticas no era para que se cumpla en un único período de gobierno. Es más, lo explica y lo dice en varias partes: habla de más de 10 años, de objetivos de mediano y largo plazo. Entonces, lo que yo le dije es: si estamos pensando que todo lo que está en las Bases Programáticas lo vamos a poder cumplir en un período de gobierno, estamos leyendo mal las Bases Programáticas y, al mismo tiempo, estamos aspirando a algo que no es posible, que no se puede cumplir. Eso mismo fue lo que dijeron después el presidente Yamandú Orsi y el presidente del Frente Amplio; las bases son una orientación estratégica, un compromiso de hacia dónde hay que avanzar. Eso se aterriza en lo que son los compromisos de gobierno, que fueron los que se anunciaron en Colonia.
Creo que muchos compañeros, de repente, guiándose por el titular, tuvieron una primera reacción más negativa. Pero, cuando uno lo analiza en el contexto, fue una forma menos cuidada —porque era una charla informal, no era una declaración— de decir exactamente lo mismo que dijeron el presidente Orsi o el presidente del Frente Amplio, y estoy convencido de que recoge el espíritu de lo que dicen las Bases Programáticas. Con esas puntualizaciones, me parece que ningún compañero debería sentirse molesto o enojado con esas declaraciones.
—Entonces, ¿el Frente Amplio no mintió para ganar las elecciones, como dice la oposición?
—La oposición debería leer las Bases Programáticas. Porque hablan de un período de 10 años o de más de 10 años, u orientaciones estratégicas para las transformaciones que el país requiere en el largo plazo. Está claro que no está pensando por los cinco años de gobierno. Pero, bueno, eso es parte del juego político.