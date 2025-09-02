Orsi defendió el programa del Frente Amplio tras declaraciones de Vallcorba: “Un programa no tiene fecha de finalización”

El presidente de la República, Yamandú Orsi, fue consultado este martes 2 sobre las declaraciones del subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, quien calificó el programa de gobierno del Frente Amplio como “impagable”. Orsi respondió que un programa “no tiene fecha de finalización” y que debe entenderse como una guía de largo plazo.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
Los dichos de Vallcorba fueron publicados en la última edición de Búsqueda, en el marco de una charla por el Día del Comité de Base. Allí el subsecretario sostuvo que “este gobierno no va a estar en condiciones de cumplirlo” y agregó: “Cuando se votó el programa del congreso, ya sabíamos que si pensábamos que era para un período de gobierno, estábamos razonando mal. Porque es impagable, es imposible de pagar”.
Ante esto, Orsi dijo que los programas de gobierno “son punterías” y que lo que se presupuesta son los planes concretos y las prioridades de cada período. “Un programa es para que se aplique en cinco, 10 o 15 años porque no lo podés presupuestar”, dijo el mandatario. “Puede haber diferencia en los planteos, pero yo tengo claro lo que es un programa y lo que es un plan de gobierno”, añadió.
Embed
"No…no…no!! Los programas son guías. Estos no tienen fecha de finalización, es una puntería. Después están los planes de gobierno y las prioridades", dijo ORSI sobre los dichos de Vallcorba, y añadió que un programa es para que se aplique en "cinco, diez o quince años". pic.twitter.com/TMwCd6xVtQ
En relación con el Presupuesto quinquenal, Orsi lo definió como una “herramienta fundamental” para el funcionamiento del país y vaticinó que, como ocurre históricamente en Uruguay, su tratamiento estará marcado por la “sensatez de los actores políticos”.