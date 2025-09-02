  • Cotizaciones
    martes 02 de septiembre de 2025

    Orsi defendió el programa del Frente Amplio tras declaraciones de Vallcorba: “Un programa no tiene fecha de finalización”

    El presidente aseguró que el programa debe aplicarse a largo plazo, no en un solo período de gobierno

    Yamandú Orsi&nbsp;en el edificio central de la ANEP en Montevideo.

    Yamandú Orsi en el edificio central de la ANEP en Montevideo.

    FOTO

    Mauricio Zina / adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El presidente de la República, Yamandú Orsi, fue consultado este martes 2 sobre las declaraciones del subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, quien calificó el programa de gobierno del Frente Amplio como “impagable”. Orsi respondió que un programa “no tiene fecha de finalización” y que debe entenderse como una guía de largo plazo.

    Los dichos de Vallcorba fueron publicados en la última edición de Búsqueda, en el marco de una charla por el Día del Comité de Base. Allí el subsecretario sostuvo que “este gobierno no va a estar en condiciones de cumplirlo” y agregó: “Cuando se votó el programa del congreso, ya sabíamos que si pensábamos que era para un período de gobierno, estábamos razonando mal. Porque es impagable, es imposible de pagar”.

    Ante esto, Orsi dijo que los programas de gobierno “son punterías” y que lo que se presupuesta son los planes concretos y las prioridades de cada período. “Un programa es para que se aplique en cinco, 10 o 15 años porque no lo podés presupuestar”, dijo el mandatario. “Puede haber diferencia en los planteos, pero yo tengo claro lo que es un programa y lo que es un plan de gobierno”, añadió.

    En relación con el Presupuesto quinquenal, Orsi lo definió como una “herramienta fundamental” para el funcionamiento del país y vaticinó que, como ocurre históricamente en Uruguay, su tratamiento estará marcado por la “sensatez de los actores políticos”.

