Mayores criptoactivos se desvalorizan

Después del hackeo de 401.346 Ether —más de US$ 1.400 millones— desde la plataforma de exchange Bybit, el valor de esa cripto entró en una pendiente y produjo desconfianza entre la industria y la comunidad del sector. En los últimos días cotizó en torno a US$ 2.300, un mínimo desde setiembre del año pasado; en marzo de 2024 había rondado los US$ 4.000.