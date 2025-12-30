Mayoría espera impacto nulo o bajo para sus empresas por los cambios tributarios que rigen desde 2026

Entre los que prevén efectos negativos, advierten que habrá una “retracción del consumo” o de la actividad, y que las modificaciones impositivas provocarán un “desestímulo a la inversión”, según la encuesta de Búsqueda

En la campaña electoral del 2024, el entonces candidato presidencial Yamandú Orsi y su designado ministro de Economía, Gabriel Oddone, eran interrogados frecuentemente sobre la política tributaria que aplicaría un eventual cuarto gobierno del Frente Amplio. La respuesta sistemática era que el sistema vigente sería mantenido y que el nivel de presión fiscal actual no resistía un incremento; en suma, no habría cambios salvo que se presentaran situaciones inesperadas.

Orsi ganó la elección y Oddone asumió al frente del equipo económico, y aquella promesa de campaña se aplicó con su disclaimer: a partir del 2026, cuando empezará a regir el nuevo Presupuesto Nacional, habrá varias modificaciones impositivas. El ministro alegó que el gobierno se vio forzado a ir por ese camino dado que recibió una situación fiscal mucho peor de lo previsto —por encima del 4% del Producto Interno Bruto—, en parte por facturas postergadas en su pago. En algunos entes, incluso, las nuevas autoridades hablaron de un panorama muy delicado, como el caso de OSE.

Así, el proyecto de Presupuesto enviado al Parlamento en julio trajo varias novedades; Oddone ha sostenido que los cambios permitirán, junto con una mayor eficiencia de la recaudación, mejorar los ingresos fiscales e ir reduciendo el déficit gradualmente a lo largo del período. El ministro lo considera como una “consolidación” o ajuste “de izquierda”.

La percepción del empresariado sobre el énfasis por el lado de los ingresos del plan fiscal del gobierno —que, por otro lado, no prevé recortes de gasto público— es variada: para un 49% el impacto será "neutroy para 47% "negativo"; solamente un 5% espera que sea "positivo". Eso recogió la XXX Encuesta Anual de Evaluación y Perspectivas Empresariales de Búsqueda cuando preguntó a más de un centenar de ejecutivos de diferentes sectores de actividad qué impacto prevén que tenga sobre sus propias firmas los cambios tributarios incorporados en el Presupuesto; varios se abstuvieron de contestar, en algunos casos alegando que prefieren esperar a conocer detalles de la implementación de ciertas innovaciones impositivas.

Una de las modificaciones es el impuesto mínimo complementario doméstico, que puede alcanzar a las filiales de multinacionales con elevada facturación que operan en Uruguay (una proporción minoritaria del entramado empresarial, conformado principalmente por micro y pequeñas firmas); otras recaen principalmente sobre las personas físicas (el Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas por los incrementos de capital generados en el exterior y el Impuesto al Valor Agregado sobre las compras por el régimen de encomiendas con franquicia aduanera). Otro cambio específico es al régimen de tax holiday para los extranjeros que tramitan su residencia fiscal en el país, entre otras cosas incorporando el requisito de que capitalicen fondos de inversión que se crearán, destinados a financiar proyectos en los campos de investigación o innovación.