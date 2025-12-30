Eduardo Ache, el elegido por la AUF para supervisar los ocho nuevos contratos del fútbol uruguayo

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) analiza en estas horas el contenido de los contratos de derechos audiovisuales y comerciales para el ciclo 2026-2029 de la liga local. Mientras verifica con la consultora Ernst & Young que los nuevos acuerdos cumplan con lo estipulado en la licitación, también define internamente cómo serán los porcentajes de reparto anual para los distintos actores del fútbol uruguayo. Además, resiste la presión de algunos clubes que buscan acelerar las firmas para que los fondos ingresen cuanto antes y cubran sus presupuestos de inicio de año.

Con esas prioridades a corto plazo, para el mediano plazo la asociación diseña un plan de supervisión sobre las distintas empresas adjudicatarias de los lotes de derechos. La intención es asegurarse que cumplan con las obligaciones del pliego, como respetar montos mínimos, remitir previamente acuerdos de sublicenciamiento, distribución y comercialización para su evaluación, y evitar prácticas que restrinjan la competencia.

Al frente de esa tarea fue formalmente designado Eduardo Ache, confirmaron a Búsqueda fuentes oficiales. Ache recientemente fue votado como miembro del Comité Ejecutivo de la AUF, el órgano de gestión de la asociación, y liderará un equipo de regulación y seguimiento de los próximos contratos. Con él estará el abogado Sergio Pérez Lauro, también integrante del Comité Ejecutivo. Se espera que a ellos se sumen profesionales especialistas en el mercado comercial y televisivo del fútbol.

Ache, de profesión economista , fue dos veces presidente de Nacional (2001-2006 y 2013-2015) y ya formó parte del Comité Ejecutivo de la AUF durante la primera presidencia de Ignacio Alonso (2019-2023), que está ahora durante su segundo mandato. Desde ese cargo, y aún después de su salida del puesto, se transformó en uno de los principales sostenes políticos de Alonso en su decisión de no renovar directamente el contrato actual con Tenfield, que rige desde 1998 y vence mañana 31 de diciembre.

Junto a Alonso, el gremio de futbolistas y las sociedades anónimas deportivas (SAD) apoyaron el lanzamiento de una licitación destinada a convocar oferentes, aumentar los ingresos y segmentar los derechos en distintos lotes según su naturaleza —televisión por cable, streaming, publicidad, merchandising— con la premisa de evitar que Tenfield concentrara todos los derechos en un único paquete.

En ese impulso también fue importante Nacional, en donde Ache actuó como protesorero desde enero hasta noviembre, cuando ingresó al Comité Ejecutivo de la AUF en representación del club. En Nacional, más allá de la formalidad en la posición de protesorero, Ache integró durante buena parte de 2025 un grupo de trabajo destinado a analizar el proceso de venta de los derechos del fútbol uruguayo, básicamente como intermediario con la AUF.

En su nuevo rol, será responsable de supervisar el cumplimiento de las disposiciones generales y particulares, así como de los principios y notas aclaratorias incluidos en el proceso licitatorio, para reafirmar la potestad de la AUF de mantenerse directamente involucrada en la gestión de los derechos. Uno de los objetivos, según manifestó públicamente Alonso, es preservar el equilibrio comercial más allá de las empresas adjudicatarias, para impedir, por ejemplo, restricciones a la competencia entre la televisión abierta, el cable y las plataformas digitales.

A inicios de diciembre, la AUF anunció que los derechos de televisión abierta y por cable quedaron en manos de un consorcio formado por la empresa estadounidense DirecTV y la argentina Torneos y Competencias, a cambio de US$ 31,8 millones anuales. En cuanto a los derechos over-the-top (OTT), la semana pasada Tenfield igualó oficialmente la mayor oferta que se había presentado, asegurándose de esa manera mantener la transmisión en streaming hasta 2029 por US$ 17,5 millones al año.

“Lo que nosotros no vamos a permitir es que, con el lógico interés comercial y empresarial del grupo que se quede con el streaming, afecten el todo”, había anticipado Ache el 4 de diciembre, ya previendo la igualación que días después Tenfield concretó. “Hay un trasiego natural entre cable y streaming y hay que asegurarse de que sea un trasiego natural por las propias condiciones que marque el mercado: precios competitivos, que no hayan prácticas predatorias... Nuestra tarea es asegurar que haya una transición natural y que no vengan ahora a acelerar esa transición y perjudicar a alguien. Es un tema importantísimo. Si vos no mantenés el necesario equilibrio, el ingreso total cae y el ingreso de los clubes cae”, añadió, entrevistado en el programa La quinta tribuna de AUFTV.

Algunos directivos han sostenido públicamente que los US$ 31,8 millones que el consorcio DirecTV–Torneos y Competencias prevé pagar por los derechos resultan elevados para la liga y para el mercado local de la televisión por cable. Según datos de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), a junio de 2025 los servicios de banda ancha fija alcanzaron 1.140.000 conexiones en Uruguay, un crecimiento interanual de 3,08%. En contraste, la televisión para abonados registró en ese mismo período una caída del 15,7%, al pasar de 481.786 a 406.161 suscriptores.

Desde el consorcio adjudicatario se han mantenido en silencio frente a esas dudas. En la AUF, en tanto, afirman —a partir de las conversaciones mantenidas con sus ejecutivos— que se trata de dos empresas con amplia experiencia en el negocio audiovisual y deportivo, que cuentan con “antecedentes y equipos técnicos suficientes para haber formulado una oferta de ese nivel para el mercado uruguayo”.

“Toca la tarea de regular”, indicó Ache. “El que debiera regular es el Estado y ojalá regule. La Ursec lo va a hacer. Pero por las dudas vamos a hacerlo nosotros porque es nuestro producto, por las dudas la AUF también lo va a hacer. Antes desde la asociación había cero control. Hoy esto es nuestro, te lo licencio con ciertas condiciones. El concepto regulatorio de la AUF será decir las cosas que no se pueden hacer porque tenés que asegurar que el que tiene tu licencia trate en condiciones al resto”, concluyó.

La unidad de Nacional y Peñarol

Además de Tenfield y del consorcio integrado por DirecTV y Torneos y Competencias, los otros adjudicatarios de la licitación fueron Telecom y GMC Cono Sur, que abonarán US$ 2,2 millones anuales por las competencias amateurs y la Copa Uruguay; el consorcio Team Click, conformado por Team Sports Media y Antel, que pagará alrededor de US$ 31 millones por los derechos de transmisión al exterior; y Mediapro, que desembolsará US$ 3 millones por los derechos de live feed y data feed, la señal internacional en vivo y limpia de los partidos, sin gráficos locales, publicidad ni relato específico.

Tenfield, por su parte, conservará los derechos de streaming y otros tres segmentos de derechos: pagará US$ 8 millones por publicidad, patrocinios y merchandising, y percibirá de la AUF unos US$ 5 millones por la producción técnica y US$ 1,2 millones por la producción comercial.

La distribución quedó dividida en ocho lotes de derechos entregados a ocho empresas, aunque en la práctica, por la agrupación en consorcios, se concentran en cinco operadores. A partir de 2026, los ingresos brutos anuales del fútbol uruguayo serán de US$ 67,5 millones al año, casi cuatro veces más que hoy.

Información-DirecTV-Satélite-Techo-DirecTV DirecTV transmitirá el campeonato local vía cable junto con la empresa argentina Torneos y Competencias. DirecTV

La AUF pretendía dar una conferencia de prensa para anunciar oficialmente estos y otros datos, pero hasta el 7 de enero las oficinas de la asociación estarán cerradas. Los integrantes del Comité Ejecutivo, sin embargo, mantienen conversaciones diarias y aguardan un informe de Ernst & Young para confirmar que los adjudicatarios cumplieron con los plazos y otras regulaciones del pliego. Con ese documento en mano iniciarán el proceso de firmar los acuerdos.

Las conversaciones también involucran a los presidentes de los clubes, a representantes del fútbol del interior y a los gremios de futbolistas, árbitros y entrenadores, aunque en este caso para definir los porcentajes de distribución que recibirá cada uno de estos actores. Uno de los ejes centrales de la discusión es el reparto entre Nacional y Peñarol: hoy ambos perciben el 21% de la televisación y procuran mantener ese esquema. El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, afirmó en entrevistas a distintos medios que el club proyecta recibir alrededor de US$ 8,5 millones anuales a partir de 2026, una cifra que —según indicó— ya fue acordada, al menos de manera preliminar, con sus pares de Peñarol.

Ese entendimiento, sin embargo, fue objetado en la interna de la AUF por Eduardo Ache, quien transmitió a Alonso que, a su entender, el respaldo explícito de Nacional al proceso licitatorio hubiera justificado un porcentaje mayor que el de Peñarol, que durante todo el proceso se mantuvo firmemente alineado a Tenfield.

El otro tema en la agenda actual entre la AUF y los clubes gira en torno a la fecha del primer desembolso de los nuevos acuerdos. Mañana miércoles recibirán la última cuota de Tenfield correspondiente al contrato vigente y, a partir de entonces, quedarán a la espera de los fondos previstos para el ciclo 2026-2029. En ese contexto, algunas instituciones presionan para acelerar la firma de los contratos, ante la necesidad financiera de contar con recursos para cubrir los presupuestos de inicio de temporada.