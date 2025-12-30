  • Cotizaciones
    Ficha técnica de la Encuesta de Evaluación y Perspectivas Empresariales de Búsqueda

    En la XXX edición participaron 107 empresas de los principales sectores de actividad

    El sondeo fue respondido online por dueños, directivos o gerentes de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas instaladas en el país.

    El sondeo fue respondido online por dueños, directivos o gerentes de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas instaladas en el país.

    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La XXX edición de la Encuesta Anual de Evaluación y Perspectivas Empresariales fue realizada por periodistas de Búsqueda entre el lunes 1° y el viernes 19 de diciembre, y se dirigió a dueños, presidentes de empresas, directores, gerentes generales y cargos de similar jerarquía.

