Ficha técnica de la Encuesta de Evaluación y Perspectivas Empresariales de Búsqueda

En la XXX edición participaron 107 empresas de los principales sectores de actividad
La XXX edición de la Encuesta Anual de Evaluación y Perspectivas Empresariales fue realizada por periodistas de Búsqueda entre el lunes 1° y el viernes 19 de diciembre, y se dirigió a dueños, presidentes de empresas, directores, gerentes generales y cargos de similar jerarquía.
Los ejecutivos tuvieron que completar un formulario online, que recibieron vía correo electrónico o WhatsApp, con una carta en la que se les garantizó el anonimato, así como la reserva de los datos personales y los de las empresas.
En esta oportunidad, el cuestionario incluyó 18 preguntas: 13 de múltiple opción y cinco de respuesta abierta o de fundamentación.
El sondeo se dirigió a un conjunto amplio de empresas de los principales sectores de actividad y se obtuvieron 107 respuestas en total, de micros, pequeñas, medianas y grandes firmas, tanto de Montevideo como del interior del país: 12 agropecuarias, con pecuarias, granjeras y forestales; 22 industrias, entre elaboradoras de alimentos, frigoríficos, de vestimenta, curtiembre, químicas, fábricas de celulosa, envases y software; siete de construcción, de viviendas, infraestructura y vialidad; 21 comercios, entre automotoras, librerías, tiendas de ropa y calzado, shoppings centers, confiterías, restaurantes y barracas; ocho de finanzas, con bancos, cooperativas de crédito, corredores de bolsa y fondos de inversión; 37 de servicios, con mutualistas y emergencias médicas, institutos de educación secundaria y universidades, estudios jurídicos y contables, inmobiliarias, agencias de transporte y logística, aseguradoras, hoteles, estaciones de servicio, entre otros giros.