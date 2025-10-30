  • Cotizaciones
    jueves 30 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Mercado bursátil: bonos se valorizan, pequeña emisión de Nota en UI y otro recorte de tasas de la Fed

    El “riesgo país” de Uruguay medido por República AFAP oscila en torno a su mínimo histórico

    Sede del Ministerio de Economía y Finanzas.

    Sede del Ministerio de Economía y Finanzas.

    FOTO

    MEF
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La Reserva Federal (Fed, por su abreviatura en inglés) recortó ayer miércoles 29 las tasas de interés de referencia para el mercado de Estados Unidos: quedaron en un rango entre 3,75% y 4%, el mínimo en tres años.

    Es la segunda baja en lo que va del año; la medida monetaria de bajar el costo del dinero tiene el propósito de contener el aumento del desempleo, en un contexto de moderación de la creación de puestos de trabajo y despidos masivos en algunas compañías de gran porte.

    Leé además

    Reserva Federal de Estados Unidos.
    Política monetaria

    Decisiones de la Fed influyen sobre las expectativas de inflación y costos de las empresas uruguayas

    Por Redacción Búsqueda
    Directora nacional de Energía, Arianna Spinelli.
    Política energética

    Reforma de los combustibles del gobierno anterior fue “más política que técnica”, dice directora de Energía

    Por Ana Morales

    La decisión de la Fed fue tomada sin tener algunas estadísticas relevantes a la vista, ante la afectación de la actividad en la administración estadounidense por los desacuerdos en el Congreso para aprobar el presupuesto.

    En los mercados bursátiles, algunos índices —como el Dow Jones de la Bolsa de Nueva York— registraron alzas desde el miércoles 22, en parte por novedades de apaciguamiento en la guerra comercial declarada por Donald Trump, aunque ayer se frenó esa tendencia. La expectativa está centrada en la cumbre entre el presidente estadounidense y su par chino, Xi-Jinping, prevista para hoy, jueves 30 en Corea del Sur.

    Deuda uruguaya

    A todo esto, los bonos globales en dólares de Uruguay tendieron a valorizarse en los últimos días. El “riesgo país”, medido por República AFAP como la diferencia de rendimiento con los Treasuries estadounidenses, osciló esta semana en torno a 65 puntos básicos (0,65%), cerca de su mínimo histórico.

    Por otro lado, el Ministerio de Economía concretó el martes 28 una de las colocaciones de Notas del Tesoro más reducidas del año: emitió el equivalente a US$ 8,3 millones de la serie en unidades indexadas (UI) a la inflación que vence en 2036. Convalidó una tasa de retorno de 3,09% real anual, algo menor a la de la subasta previa.

    Selección semanal
    Mónica Ferrero

    Mónica Ferrero sobre el atentado que sufrió: era “un mensaje” para todo el sistema; “si llegan a mí, pueden llegar a cualquiera”

    Por Redacción Búsqueda
    Estafa

    Autoridades advierten sobre broker que opera desde Uruguay sin tener "habilitación alguna"

    Por Guillermo Draper
    Partido Colorado

    Denuncian por acoso laboral a alcalde colorado que ganó las elecciones por sorteo

    Por Leonel García
    Rocha

    Rocha: cruces políticos por una obra de acceso a Punta del Diablo que se deterioró en menos de un año

    Por Lucía Cuberos

    Te Puede Interesar

    Yamandú Orsi y Luis Lacalle Pou.

    El caso Cardama contamina la discusión presupuestal

    Por Redacción Búsqueda
    Torre Ejecutiva, sede de la Presidencia. 

    Cargos de confianza política alcanzaron un máximo en 2024; ganan unos $ 200.000 en promedio

    Por Ismael Grau
    La ministra de Gestión e Innovación en Servicios Públicos de Brasil, Esther Dweck.

    Ministra de Lula reivindica estrategia de desarrollo para el sur; Uruguay puede reducir “tensiones”

    Por Ismael Grau
    Zonamerica presentó sus nuevas medidas de seguridad al Ministerio del Interior.

    Perros adiestrados y 500 cámaras de videovigilancia: Zonamerica refuerza su seguridad contra el narcotráfico

    Por Juan Francisco Pittaluga