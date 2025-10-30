Mercado bursátil: bonos se valorizan, pequeña emisión de Nota en UI y otro recorte de tasas de la Fed

El “riesgo país” de Uruguay medido por República AFAP oscila en torno a su mínimo histórico

La Reserva Federal (Fed, por su abreviatura en inglés) recortó ayer miércoles 29 las tasas de interés de referencia para el mercado de Estados Unidos: quedaron en un rango entre 3,75% y 4%, el mínimo en tres años.

Es la segunda baja en lo que va del año; la medida monetaria de bajar el costo del dinero tiene el propósito de contener el aumento del desempleo, en un contexto de moderación de la creación de puestos de trabajo y despidos masivos en algunas compañías de gran porte.

La decisión de la Fed fue tomada sin tener algunas estadísticas relevantes a la vista, ante la afectación de la actividad en la administración estadounidense por los desacuerdos en el Congreso para aprobar el presupuesto.

En los mercados bursátiles, algunos índices —como el Dow Jones de la Bolsa de Nueva York— registraron alzas desde el miércoles 22, en parte por novedades de apaciguamiento en la guerra comercial declarada por Donald Trump, aunque ayer se frenó esa tendencia. La expectativa está centrada en la cumbre entre el presidente estadounidense y su par chino, Xi-Jinping, prevista para hoy, jueves 30 en Corea del Sur.