Mercado laboral sin “presiones significativas” ante la inmigración creciente de los últimos años

La “concentración” de los inmigrantes en Montevideo y la alta emigración uruguaya contribuyeron a amortiguar cualquier posible presión de oferta, señala una investigación que se presentará en las Jornadas del BCU

El porcentaje de personas nacidas en el extranjero en relación con la población total residente en Uruguay para todas las edades creció en los últimos años. Respecto a 2006, se incrementó en 0,6 puntos porcentuales hacia 2019, lo cual, si bien en términos absolutos no es de gran magnitud, representa una variación de prácticamente un 30%. A la vez, ese año, el 75,4% de los inmigrantes eran asalariados privados —en comparación con el 54,5% de los nativos— y se desempeñaron en su mayoría en los sectores de comercio, alojamiento y suministro de comidas y bebidas, así como en salud, educación, actividades inmobiliarias y otros servicios.

Además de esos datos descriptivos, una tesis de maestría que será presentada en las próximas Jornadas Anuales de Economía del Banco Central (BCU) señala que, en función de los modelos aplicados, el efecto de la inmigración en el mercado laboral para el período 2015-2019 no resultó estadísticamente significativo, tampoco cuando se tuvo en consideración el mayor nivel educativo de quienes llegaron desde el exterior y se pusieron a trabajar.

Su autora, Alfonsina Pérez Martínez, entiende que estos hallazgos son consistentes con la literatura existente y respaldan la hipótesis de que la inmigración “no ha ejercido presiones significativas sobre los salarios, el empleo o las horas trabajadas de los nativos”. Lo atribuye a varios factores; en primer lugar, si bien el porcentaje de inmigrantes aumentó, se mantiene en un nivel bajo. Segundo, estos se insertaron en sectores de actividad con “gran presencia de nativos y se integraron en su mayoría en el mercado laboral formal como asalariados privados, pero su escasa participación no logró generar una competencia significativa”. Sumado a esto, la “sobrecalificación” que en promedio “experimentan y su baja representatividad en los grupos más educados impidieron una competencia relevante en puestos calificados”.

Finalmente, la “concentración” de los inmigrantes en la capital del país, el “crecimiento económico moderado y la alta tasa de emigración uruguaya también contribuyeron a amortiguar cualquier posible presión de oferta en el mercado laboral”.