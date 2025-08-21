Mercado laboral sin “presiones significativas” ante la inmigración creciente de los últimos años
La “concentración” de los inmigrantes en Montevideo y la alta emigración uruguaya contribuyeron a amortiguar cualquier posible presión de oferta, señala una investigación que se presentará en las Jornadas del BCU
Inmigrantes frente a la sede de la Cancillería uruguaya
El porcentaje de personas nacidas en el extranjero en relación con la población total residente en Uruguay para todas las edades creció en los últimos años. Respecto a 2006, se incrementó en 0,6 puntos porcentuales hacia 2019, lo cual, si bien en términos absolutos no es de gran magnitud, representa una variación de prácticamente un 30%. A la vez, ese año, el 75,4% de los inmigrantes eran asalariados privados —en comparación con el 54,5% de los nativos— y se desempeñaron en su mayoría en los sectores de comercio, alojamiento y suministro de comidas y bebidas, así como en salud, educación, actividades inmobiliarias y otros servicios.
Además de esos datos descriptivos, una tesis de maestría que será presentada en las próximas Jornadas Anuales de Economía del Banco Central (BCU) señala que, en función de los modelos aplicados, el efecto de la inmigración en el mercado laboral para el período 2015-2019 no resultó estadísticamente significativo, tampoco cuando se tuvo en consideración el mayor nivel educativo de quienes llegaron desde el exterior y se pusieron a trabajar.
Su autora, Alfonsina Pérez Martínez, entiende que estos hallazgos son consistentes con la literatura existente y respaldan la hipótesis de que la inmigración “no ha ejercido presiones significativas sobre los salarios, el empleo o las horas trabajadas de los nativos”. Lo atribuye a varios factores; en primer lugar, si bien el porcentaje de inmigrantes aumentó, se mantiene en un nivel bajo. Segundo, estos se insertaron en sectores de actividad con “gran presencia de nativos y se integraron en su mayoría en el mercado laboral formal como asalariados privados, pero su escasa participación no logró generar una competencia significativa”. Sumado a esto, la “sobrecalificación” que en promedio “experimentan y su baja representatividad en los grupos más educados impidieron una competencia relevante en puestos calificados”.
Finalmente, la “concentración” de los inmigrantes en la capital del país, el “crecimiento económico moderado y la alta tasa de emigración uruguaya también contribuyeron a amortiguar cualquier posible presión de oferta en el mercado laboral”.
Algunos datos
La tesis para el programa de Maestría en Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República indica que los inmigrantes, como trabajadores, se concentraron en ciertos sectores de actividad pero, sin embargo, en 2019 su participación “apenas alcanzaba el 3,1%”. En consecuencia, según la autora, “no hubo prácticamente competencia laboral como para impactar los salarios o las oportunidades laborales” de los nativos.
Como cierre, la autora plantea que sería interesante explorar los efectos de la inmigración en otras dimensiones, como la calidad del empleo, la segmentación ocupacional y la movilidad social, así como profundizar el análisis cualitativo, a través de estudios de caso y entrevistas, para comprender mejor las experiencias y percepciones de los inmigrantes y los nativos en el ámbito laboral uruguayo.
Este trabajo será presentado en la sesión del jueves 28 de las Jornadas de Economía del BCU, que empezarán el día anterior.