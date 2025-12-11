Ministerio de Economía cree que problemas en la frontera por brechas cambiarias durarán “mucho tiempo”

Cada vez que tienen oportunidad, los diputados de los departamentos fronterizos le plantean al Ministerio de Economía (MEF) su preocupación por el impacto que siguen teniendo —aunque en menor magnitud que otros años— las disparidades cambiarias con los países vecinos. Las autoridades ministeriales les responden que están atentas al asunto, que ya se han tomado medidas y que se pondrán a consideración otras. También que se trata de un problema estructural que puede extenderse en el tiempo, por las diferencias en el desarrollo económico.

Un giro comercial particularmente distorsionado por la ventaja de ir a comprar del lado argentino o brasileño es el del combustible. Desde mitad de este año, cada mes se fija el porcentaje de devolución del Impuesto Específico Interno (Imesi) a quienes carguen en estaciones ubicadas a 20 kilómetros de los pasos de frontera, contrastando previamente la brecha de precios.

Las autoridades del MEF están conformes con los resultados de esa medida y entienden que logró cumplir con el objetivo de retener las ventas del lado uruguayo.

Estaba el riesgo de que la frontera se “vaya metiendo dentro del territorio”, por lo cual estuvieron monitoreando la evolución de las ventas en la zona más cercana al área beneficiada con la rebaja del Imesi. “Llegamos a la conclusión de que era posible extender el beneficio de la rebaja del Imesi a la franja siguiente”, hasta los 60 kilómetros, aunque en ese caso sería la mitad de la vigente para la de los 20 kilómetros, explicó el subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, en una reciente vista a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Allí dijo que el proyecto de ley necesario para introducir esa modificación se encontraba “a la firma de Presidencia” para luego ser enviado al Parlamento. “Nos parece que es una medida que va a permitir complementar este set de herramientas, en particular en lo que tiene que ver con la rebaja del Imesi, atendiendo en particular algunas situaciones que nos preocupaban; el caso más claro es el de Melo y la elevada venta informal de nafta que existe ahí”, sostuvo.

La Víbora

La diputada María de los Ángeles Fajardo le entregó a las autoridades del MEF una gráfica en la que se muestra que la estación de servicio del paraje La Víbora, ubicada en el departamento de Río Negro en las intersecciones de las rutas 2 y 24, vende “el 37% o más que todas las estaciones de servicio de Soriano”. Por “los estacioneros” y “por la fuente laboral”, esa situación “preocupa, porque van a consumir a otro lado y se quedan a comer por ahí”.

Varios legisladores del interior señalaron que es común en sus departamentos ver carteles indicando que “se vende nafta” que es adquirida en estaciones alcanzadas por el beneficio del descuento del Imesi al estar dentro de la franja vigente de los 20 kilómetros.

“En el caso de Young, donde yo vivo, hay un desfiladero de autos que van a Paysandú. Estamos a mitad de camino de Fray Bentos y van a las estaciones de servicio a poner combustible. Además, Paysandú tiene grandes cadenas de tiendas, como Tiendas Montevideo, Chic Parisien, Tata, etcétera, y los precios son mucho más económicos que en Young. Entonces, ya que vamos, ponemos combustible, traemos todo lo que nos sirve, y ni que hablar de los que pasan a Colón, que es un poquito más lejos que Paysandú; ahí pasa lo mismo que los que pasan por el puente para Gualeguaychú”, en Argentina, relató por su lado la diputada Mercedes Long.

Dijo que en su departamento hay un “alto índice de desempleo, que algo palió la intendencia con el programa laboral Uruguay Impulsa y con el Plan Guido que da trabajo en la replantación de árboles a mujeres en situación de vulnerabilidad socioeconómica. “Tenemos un problemón”, y si se pudiera reinstalar el 40% de descuento del Imesi, “sería un esfuerzo muy positivo”, pidió.

Vallcorba transmitió que la convicción del gobierno de que “es necesario atender esta situación, partiendo de la base de que los problemas de frontera no se van a resolver completamente con esta ley ni probablemente con ninguna otra ley específica. Sí podremos mitigarlos, pero no eliminarlos. Esto se debe, entre otras cosas, a que Uruguay seguirá siendo, por muchos años más, un país más caro que Argentina y Brasil, porque esta diferencia tiene que ver con el (mayor) desarrollo económico relativo de Uruguay respecto a la situación de nuestros vecinos (...). Por eso debemos pensar en cómo mitigar estas dificultades, pero también en que vamos a convivir con ellas por mucho tiempo”.

El jerarca insistió en que la intención es evaluar el impacto del paquete de medidas de apoyo al comercio de la frontera con Brasil, para luego “empezar a avanzar gradualmente” y extenderlo a las zonas limítrofes con Argentina. “Tenemos que mejorar el diseño de las políticas públicas y no podemos pedir” el Imesi rebajado a los combustibles como solución única a estos problemas.

La “ficción” del Imesi

Vallcorba se refirió a la estación de La Víbora comentada por varios legisladores. “Nos hemos reunido con los comerciantes de Soriano, con los estacioneros de Soriano. Realmente, en este caso, tenemos un efecto no deseado de una política pública implementada, porque a todas luces la situación de esta estación en particular no tiene justificación. Una estación en ruta no puede tener el nivel de venta que tiene esta estación, y si lo tiene, es producto del aprovechamiento de un determinado beneficio”, señaló. En el MEF están “convencidos de que con una implementación en la franja de 20 a 60 kilómetros, con la mitad de la rebaja del Imesi, no van a existir, por lo menos, incentivos económicos razonables para que la gente de Soriano se desplace internamente para cargar en Río Negro”.

Después de escuchar varios planteos, el subsecretario señaló la inconveniencia de pretender dar respuesta a “situaciones particulares, desde el punto de vista del diseño de la política” y dio, además, un argumento fiscal para no ir por ese camino: “Estamos devolviendo más Imesi del Imesi que estamos cobrando. O sea, la rebaja del Imesi es una suerte de ficción. Hoy el Imesi está aproximadamente en el orden del 30% del precio de la nafta. La ley nos habilita a devolver hasta 40% bajo un esquema de rebaja del Imesi. Ahora, esto también tiene que tener un límite, y nuestro enfoque es definirlo con el objetivo de empatar, de equiparar”.