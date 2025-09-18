  • Cotizaciones
    jueves 18 de septiembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Ministerio de Trabajo readecúa red de oficinas en el interior; quiere revertir la “ineficiencia del gasto”

    Se relocalizarán varios servicios del ministerio a locales del BPS para “aprovechar los recursos disponibles” y se ampliará la presencia de la Dirección Nacional de Empleo en el territorio

    Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

    Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

    FOTO

    Pablo Vignali/adhocFotos
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), a través de la Dirección Nacional de Coordinación en el Interior (Dinacoin), anunció el martes 16 su plan de readecuación de la red física del ministerio en los distintos puntos del país.

    Darío Mendiondo, director de la Dinacoin, dijo a Búsqueda que la primera etapa del plan está programada para octubre y noviembre próximos. Iniciará con la apertura del centro regional en la ciudad de Maldonado y continuará con la adición de servicios de la Dirección Nacional de Empleo (Dinae) —“que va a tener una presencia a nivel territorial que no tenía en gestiones anteriores”— y del Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop) en oficinas del ministerio ubicadas en Canelones y Rocha.

    Leé además

    Un vecino de San Ramón en el conversatorio por el Diálogo Social convocado por el gobierno.
    Seguridad social

    El Diálogo Social en el Santoral canario: planteos de cambios tributarios y quejas por el “trabajo de sol a sol”

    Por Catalina Misson
    Repartidores trabajando para plataformas.
    Mercado laboral

    Inspección de Trabajo incorporó los accidentes laborales en plataformas digitales a sus registros

    Por Redacción Búsqueda

    Además, a partir de un convenio marco que “se está ultimando”, esos servicios se ampliarán a oficinas del Banco de Previsión Social (BPS) en Casupá (Florida), Vichadero (Rivera) y Vergara (Treinta y Tres).

    A eso se suma una reapertura de servicios del ministerio en Libertad (San José), donde el local anterior era “bastante precario” según el jerarca, y las relocalizaciones de los servicios en Cardona (Soriano), Guichón (Paysandú) y Young (Río Negro), donde el alquiler de los locales no es “eficiente” o las sedes son lejanas del epicentro comercial del departamento.

    “Nos parece que hay un problema de ineficiencia en el gasto. Se trata de construir una sinergia aprovechando los recursos disponibles”, sintetizó Mendiondo.

    Dentro de los planes también se contempla la relocalización de servicios en Treinta y Tres, Mercedes, Minas y, especialmente, Canelones, cuyas estructuras edilicias hoy presentan “problemas de accesibilidad” y “algunos problemas serios de infraestructura interna”, como “humedades y “revoques a la vista”.

    Si “dan los tiempos” y las “cuestiones de recursos materiales y humanos”, además, se abrirá un centro regional en Paso de los Toros, en Tacuarembó, informó. Si no, ese objetivo quedará pendiente para la segunda etapa del plan prevista para el 2026, en la que se abrirán más centros en Colonia, Rivera y Melo, y nuevos servicios en Minas de Corrales, San Gregorio, Santa Clara de Olimar y José Pedro Varela.

    “Esto nos va a permitir ofrecer un servicio más completo del ministerio en el territorio, con asesoramiento y acompañamiento para todo lo que puedan ser iniciativas de orden cooperativo, de emprendimientos, de autogestión. Que la oficina del MTSS no sea solamente un ámbito donde se reciben denuncias o se realice la negociación colectiva”, valoró.

    Selección semanal
    Fuerzas Armadas

    Trump busca recortar gastos ‘woke’ y militares que incluyen US$ 11 millones a una fuerza de élite del Ejército uruguayo

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Caso Besozzi

    La Corte Electoral analiza suspensión de ciudadanía de Guillermo Besozzi

    Por  Federico Castillo  y Macarena Saavedra
    Banco Central del Uruguay

    El equipo económico quiere “empezar a dejar de hablar en dólares” como parte de un cambio de “cultura”

    Por Redacción Búsqueda
    Cárceles

    Juan Miguel Petit: los presos que cumplen penas “de manera indigna” deberían hacer “juicios al Estado”

    Por Macarena Saavedra

    Te Puede Interesar

    Guillermo Besozzi, intendente de Soriano.

    Corte Electoral elevó a una comisión el análisis sobre la suspensión de ciudadanía de Guillermo Besozzi

    Por Macarena Saavedra
    Jorge Temponi, Diego Fernández, Virginia Hinze, César Troncoso y Gisella Previtali durante el lanzamiento de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas del Uruguay.

    La academia del cine uruguayo sale a escena: definió sus pilares y pone la mira en sus premios anuales

    Por Redacción Búsqueda
    Álvaro Delgado en Desayunos Búsqueda.
    Video

    Álvaro Delgado cuestiona al ministro Gabriel Oddone: “Ya lo escuchás mentir sin complejos”

    Por Redacción Búsqueda
    Juan Raul Ferreira.

    Con críticas de blancos y colorados, Senado votó designación de Juan Raúl Ferreira como embajador ante el Vaticano

    Por Victoria Fernández