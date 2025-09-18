Ministerio de Trabajo readecúa red de oficinas en el interior; quiere revertir la “ineficiencia del gasto”

Se relocalizarán varios servicios del ministerio a locales del BPS para “aprovechar los recursos disponibles” y se ampliará la presencia de la Dirección Nacional de Empleo en el territorio

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), a través de la Dirección Nacional de Coordinación en el Interior (Dinacoin), anunció el martes 16 su plan de readecuación de la red física del ministerio en los distintos puntos del país.

Darío Mendiondo, director de la Dinacoin, dijo a Búsqueda que la primera etapa del plan está programada para octubre y noviembre próximos. Iniciará con la apertura del centro regional en la ciudad de Maldonado y continuará con la adición de servicios de la Dirección Nacional de Empleo (Dinae) —“que va a tener una presencia a nivel territorial que no tenía en gestiones anteriores”— y del Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop) en oficinas del ministerio ubicadas en Canelones y Rocha.

Además, a partir de un convenio marco que “se está ultimando”, esos servicios se ampliarán a oficinas del Banco de Previsión Social (BPS) en Casupá (Florida), Vichadero (Rivera) y Vergara (Treinta y Tres).

A eso se suma una reapertura de servicios del ministerio en Libertad (San José), donde el local anterior era “bastante precario” según el jerarca, y las relocalizaciones de los servicios en Cardona (Soriano), Guichón (Paysandú) y Young (Río Negro), donde el alquiler de los locales no es “eficiente” o las sedes son lejanas del epicentro comercial del departamento.

“Nos parece que hay un problema de ineficiencia en el gasto. Se trata de construir una sinergia aprovechando los recursos disponibles”, sintetizó Mendiondo.