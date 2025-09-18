Ministerio de Trabajo readecúa red de oficinas en el interior; quiere revertir la “ineficiencia del gasto”

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), a través de la Dirección Nacional de Coordinación en el Interior (Dinacoin), anunció el martes 16 su plan de readecuación de la red física del ministerio en los distintos puntos del país.
Se relocalizarán varios servicios del ministerio a locales del BPS para “aprovechar los recursos disponibles” y se ampliará la presencia de la Dirección Nacional de Empleo en el territorio
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), a través de la Dirección Nacional de Coordinación en el Interior (Dinacoin), anunció el martes 16 su plan de readecuación de la red física del ministerio en los distintos puntos del país.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
Darío Mendiondo, director de la Dinacoin, dijo a Búsqueda que la primera etapa del plan está programada para octubre y noviembre próximos. Iniciará con la apertura del centro regional en la ciudad de Maldonado y continuará con la adición de servicios de la Dirección Nacional de Empleo (Dinae) —“que va a tener una presencia a nivel territorial que no tenía en gestiones anteriores”— y del Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop) en oficinas del ministerio ubicadas en Canelones y Rocha.
Además, a partir de un convenio marco que “se está ultimando”, esos servicios se ampliarán a oficinas del Banco de Previsión Social (BPS) en Casupá (Florida), Vichadero (Rivera) y Vergara (Treinta y Tres).
A eso se suma una reapertura de servicios del ministerio en Libertad (San José), donde el local anterior era “bastante precario” según el jerarca, y las relocalizaciones de los servicios en Cardona (Soriano), Guichón (Paysandú) y Young (Río Negro), donde el alquiler de los locales no es “eficiente” o las sedes son lejanas del epicentro comercial del departamento.
“Nos parece que hay un problema de ineficiencia en el gasto. Se trata de construir una sinergia aprovechando los recursos disponibles”, sintetizó Mendiondo.
Dentro de los planes también se contempla la relocalización de servicios en Treinta y Tres, Mercedes, Minas y, especialmente, Canelones, cuyas estructuras edilicias hoy presentan “problemas de accesibilidad” y “algunos problemas serios de infraestructura interna”, como “humedades y “revoques a la vista”.
Si “dan los tiempos” y las “cuestiones de recursos materiales y humanos”, además, se abrirá un centro regional en Paso de los Toros, en Tacuarembó, informó. Si no, ese objetivo quedará pendiente para la segunda etapa del plan prevista para el 2026, en la que se abrirán más centros en Colonia, Rivera y Melo, y nuevos servicios en Minas de Corrales, San Gregorio, Santa Clara de Olimar y José Pedro Varela.
“Esto nos va a permitir ofrecer un servicio más completo del ministerio en el territorio, con asesoramiento y acompañamiento para todo lo que puedan ser iniciativas de orden cooperativo, de emprendimientos, de autogestión. Que la oficina del MTSS no sea solamente un ámbito donde se reciben denuncias o se realice la negociación colectiva”, valoró.