Ministra Paseyro: “Necesitamos al sector privado”, y la vivienda promovida seguirá como “apuesta importante”

En el marco de una entrevista con Búsqueda , la titular del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial defiende la diversificación de políticas y herramientas para llegar a la mayor cantidad de población posible

—¿Cómo recibió el sector privado el reenfoque de la vivienda promovida y los cambios al programa Entre Todos?

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—Tuvimos una buena respuesta. Hemos hablado con los desarrolladores, promotores y con la Cámara de la Construcción para ir comunicando y dando los pasos necesarios, porque acá necesitamos al sector privado. Este programa Entre Todos apunta directamente al sector de la población al que queremos llegar porque tiene el apoyo de la ley de vivienda promovida, un subsidio para las familias y un tope de precio. Una de las modificaciones es hacer llamados desde el ministerio en el 50% de las construcciones del programa, y el otro 50% lo tiene el desarrollador. Eso nos permite llegar mejor a la población objetivo.

—El senador socialista Gustavo González dijo en el Parlamento que la vivienda promovida no aportó a la reducción del déficit habitacional en estos años. ¿Usted qué dice?

—Creo que la mirada tiene que ser más general y más (de) política país. Son viviendas que aportan en la inversión, no lo podemos desconocer, y tiene que seguir siendo una apuesta importante como país.

Es cierto que desde el lugar en el que nos toca estar, teníamos que hacer este ajuste y traspaso de la gestión al Ministerio de Economía, focalizar y hacer el redireccionamiento necesario.