Ministra de Vivienda asumirá en un asentamiento; hay que “parar” la “hemorragia” con visión transversal

Cairo.jpg Cecilia Cairo Javier Calvelo-adhoc/FOTOS

“La vivienda es importante, pero no es suficiente. Debemos darnos cuenta de que cuando le entregás una vivienda a una familia con una vulnerabilidad importante, también le estás entregando un hogar, pero en el que los ladrillos no se comen. Entonces, si no resolvés los otros problemas asociados a tener esa vivienda, como la luz, el agua, los recursos para pagar esos servicios, a través de la educación y el empleo, la familia no se termina integrando a la sociedad”, argumentó.