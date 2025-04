Ministro dice que, desde que asumió, el 80% de su tiempo lo dedicó a “temas heredados”

El ministro Gabriel Oddone respondió a uno de esos comentarios. “Si vamos a contar que hace cuatro meses que estamos en funciones, yo no tengo información de casi nada hasta hace un mes. Esto no lo voy a decir afuera, pero lo digo acá. A mí me entregaron una carpeta con papeles en la que había artículos escritos por el señor Heber en los años 80, pero no me informaron de cosas concretas que estaban ocurriendo. No se me va a ocurrir mencionar esto nunca; no lo voy a decir nunca fuera de este lugar, pero me parece importante ponerlo sobre la mesa”, dijo el jerarca, según consta en la versión taquigráfica de la sesión del miércoles 2.