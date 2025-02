Ministro saliente dice que mejoró la gestión de compras y que es “absurdo” el presupuesto en Turismo

—Este año lo cerramos sin reiteración del gasto, que era uno de los objetivos que teníamos: mejorar los procesos administrativos de compra para que no hubiera ninguna observación ni de la Contaduría General de la Nación ni del Tribunal de Cuentas. En los 10 años previos a esta gestión había un promedio de 41 reiteraciones de gasto. En esta gestión, el primer año hubo 21 insistencias de gasto y después creo que bajó a 14, dos, uno y cero.

Con respecto al objetivo del vínculo con los organismos internacionales, el año pasado trabajamos mucho para que Uruguay tuviera la sede del primer Observatorio de Turismo de la ONU en el mundo. También nos afiliamos a ISTO Américas, una institución que impulsa el turismo social; estaban todos los países de América Latina menos Uruguay.

El turismo es un derecho humano. Hemos mejorado muchísimo la participación en el turismo social, ahora hay casi 70 hoteles que están registrados en 12 departamentos, y cuando nosotros recibimos la administración había cinco.

—Algo que siempre se repite es que el Mintur no tiene mucha prioridad en el Presupuesto Nacional. ¿Lo sintió cuando era asesor de Viera o ahora como ministro? ¿Hubo algún proyecto particular sobre la mesa para el que no hubo plata?

—Miles de proyectos. El turismo es uno de los sectores más importantes de la actividad económica de nuestro país, y el presupuesto que tiene es realmente absurdo con todo lo que genera y todo el potencial que tiene para el desarrollo. Por cada punto de presupuesto que nosotros aumentamos se generan 20.000 puestos de trabajo en el sector turístico. Es la segunda actividad económica del país, genera siete puntos de PBI, 125.000 puestos de trabajo directos y casi 300.000 indirectos; si unes a todo el sector agroexportador, genera 144.000 directos y genera otros 150.000 indirectos. Hay años que si desagregás al sector agroexportador en productos cárnicos, la celulosa o cereales, el turismo puede estar arriba de uno de esos o abajo, pero son todos muy parejos. Es un sector que tiene que ser tomado por los gobiernos mucho más en serio desde el punto de vista presupuestal. Además, ayuda a eliminar esa desarticulación familiar en el interior del país. En un tambo que tiene una familia con tres hijos, de repente, no da para mantenerlos y los hijos van a las ciudades a buscar trabajo. Ese desarraigo con el campo, el turismo ayuda a contenerlo. En los fondos concursables se presentan muchísimas empresas, generalmente familiares. De pronto, se pueden ayudar a cinco, a ocho o diez, y eso debería ayudar a 100 por año. Hoy, por ejemplo, tenemos ocho centros de información y atención al cliente en todo el país, con horarios restringidos. El turista que llega a Tres Cruces a las 17.30 no tiene a nadie que lo asista, y eso no puede ser. La diferencia que tenemos con el resto de Latinoamérica y Europa es monumental.

—Hace algunas semanas Pablo Menoni presentó al equipo que lo acompañará en su gestión. ¿Conoce o ha trabajado con alguno de ellos?

—No, con ninguno he trabajado. Sí tengo antecedentes, porque me han comentado de Ana Caram, que trabajaba en Rocha y que lo hacía muy bien. Lo mismo con Cristian Pos en Colonia. Las referencias que tengo, de ellos dos particularmente, son muy buenas. Y después, con el ministro designado he tenido unas cuantas instancias y me parece que está con muchas ganas de hacer cosas. El tema del desarrollo del turismo rural, de naturaleza, son cosas que nosotros venimos trabajando, que se las hemos manifestado, y ellos están de acuerdo. En el desarrollo de la actividad de turismo interno y del turismo social, compartimos muchísimas cosas. Obviamente, después tendrá su impronta de cómo los encarará, pero la verdad venimos superbién con ellos.

—¿Le hubiera gustado que alguien de esta administración tuviera continuidad en el próximo período, como pasó con Diego Sanjurjo, también colorado, en el Ministerio del Interior?

—No sé. Las autoridades que ingresan tienen capacidad suficiente como para seguir y, por lo que hemos hablado, las políticas respecto al turismo van a tener una continuidad en lo general, así que no sé si es tan necesario. Obviamente que, si uno conoce la actividad, es más fácil integrarse, pero también el venir con energías nuevas, con otras visiones, también es positivo.

Eduardo Sanguinetti Turismo Eduardo Sanguinetti Javier Calvelo-adhocFOTOS

—En cuanto a la conectividad aérea, ¿han dejado planes trazados, sugerencias?

—Nosotros trabajamos con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo en lo que es la parte de legislación, el tema de los cielos abiertos. También hicimos muchos contactos con aerolíneas y la semana pasada hicimos la presentación con la gente de SUA, pero, además, estamos en conversaciones con la gente de Paranair, para ver si podemos tener vuelos directos desde Córdoba a Montevideo. Córdoba es la ciudad más importante desde el punto de vista del desarrollo turístico para Uruguay, porque tiene el PBI y la población más o menos similar. Ellos están convirtiendo Córdoba en un hub de distribución aérea dentro de Argentina. Por eso, la gente que vive en otras provincias prefiere muchas veces salir por Córdoba y no por Buenos Aires, con un aeropuerto más congestionado.

—¿Hay algún estudio de rentabilidad con respecto a este negocio?

—Por lo que he hablado con distintos representantes, las empresas tienen que tener por lo menos un 60% de ocupación en cada uno de los vuelos para ser rentable. Hoy en día, los vuelos de Paranair entre Montevideo y Salto están en el 82%. Los vuelos entre Montevideo y Río están en el entorno del 70% y 80%. Son vuelos rentables y la actividad económica es buena. Además, los valores de los pasajes no son los mismos que prepandemia, los costos han subido un montón y los porcentajes de ocupación son realmente altos.

—Y en los viajes a Córdoba, ¿la gente iría? ¿Sería rentable?

—Uair, la compañía uruguaya, tenía una ocupación realmente muy alta. El problema que tuvo fue con los otros destinos.

—Hay algunos temas que quedaron por el camino, por ejemplo, la licitación del hotel casino de Carmelo. ¿Hubo un plan de cómo sacar adelante el tema, de conseguir inversores?

—En el casino de Carmelo se dieron situaciones que complejizaron las operaciones. Cuando recibimos la administración, hacía años que no se invertía un peso, entonces, las condiciones del hotel son bastante críticas. La garantía que tenían era de $ 1,6 millones, y debían casi $ 50 millones en impuestos. Cuando intimamos el pago de esas deudas, los propietarios dijeron: “(Es) mucho más barato cerrar la empresa, acá tienen las llaves y, listo, problema de ustedes”. Ahí hubo falta de control de la administración anterior.

Hay inversores que fueron y compraron pliegos porque estaban interesados, pero ven el dinero que tienen que invertir para reflotar ese hotel… Las licencias de casino que hoy le interesan a la gente que está en la actividad son las online, porque son las que realmente tienen un rédito económico. Entonces, va a ser difícil, las nuevas autoridades van a tener que replantear una nueva estrategia para ver cómo se reflota esa propiedad.

—¿Qué estrategias podrían darse? ¿El Ministerio de Economía quizá podría dar alguna exoneración tributaria para que alguien invierta?

—Lo que pasa es que la hotelería, por más que sea del Estado o sea privada, es una actividad económica. Yo entiendo que, como Estado, hay lugares que tenemos que tratar de intervenir para que no se caigan. El Argentino Hotel es uno de esos casos típicos, porque si se cae, también se cae el balneario. Pero lo tendrán que ver las autoridades nuevas, ver cuáles son las prioridades, porque los recursos son finitos. Yo creo que vale la pena invertir ahí, porque está en un lugar espectacular que tiene un gran desarrollo, pero, bueno, hay que hacer una inversión importante.

—En su momento, el grupo Cipriani decía que era muy necesario tener la licencia de casino online para su inversión en el antiguo Hotel San Rafael, y al final el proyecto de ley no salió en Diputados. ¿Hay alguna línea de acción? ¿Qué pasa si no se aprueban los casinos online?

—No lo sabría decir, porque yo no he estado en las negociaciones con el grupo Cipriani y no sé cuáles serían las consecuencias. Desde el punto de vista del Ministerio del Turismo, en eso no se interviene mucho. Nosotros podemos ver en dónde intervenimos con la promoción de los destinos, la declaración de interés turístico de actividades que realicen y muy poca cosa más. Ya hay una inversión realmente muy importante realizada, no creo que termine sin desarrollarse. Creo que el proyecto de ley que ampara el juego online se va a terminar tratando.