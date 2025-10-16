Dirigentes comunistas buscan que Juan Castillo continúe como secretario general del partido

El Partido Comunista, un sector de peso en la interna del Frente Amplio, no solo por sus votos, sino por su influencia, tendrá una instancia clave a fin de año, cuando un congreso partidario renueve sus autoridades y resuelva si ratifica o redefine la línea política del partido.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

El actual secretario general del partido, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, inicialmente no planeaba seguir en su rol partidario luego de ocupar la secretaría de Estado el 1° de marzo, con la asunción del gobierno del Frente Amplio. Pero en la interna comunista hay un movimiento que busca que Castillo se mantenga como máxima autoridad partidaria. Esa aspiración fue trasmitida a Castillo por varios dirigentes, señalaron a Búsqueda fuentes del sector político.

Ley de Presupuesto Oficialismo logró sortear su falta de mayoría en Diputados y acordar con varios sectores de la oposición un apoyo “histórico” al Presupuesto

La otra figura fuerte en la interna del partido es el senador y exsecretario general del Sindicato Único de la Construcción y Anexos (Sunca), Óscar Andrade, golpeado en los últimos meses por los coletazos de la causa judicial entorno a los desvíos de dinero en el Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc) , que implicó a dirigentes comunistas que integraban el Sunca .

En la causa judicial está como indagada Laura Alberti, secretaria de Finanzas del Sunca y del Partido Comunista y una figura muy cercana a Andrade en la conducción del partido. En tanto, ya fueron condenados los dirigentes del Sunca y del Partido Comunista Bruno Bertolio, Santiago Bernaola y Víctor Rivero, quienes declararon que actuaron bajo las instrucciones de mandos superiores y señalaron a Andrade, al diputado comunista Daniel Diverio y a Alberti.

El principal argumento de los dirigentes que impulsan a Castillo es que es una "garantía" de la "unidad" partidaria, en momentos en que el partido atraviesa tensiones internas debido a la estrategia de alianzas llevada a cabo en las pasadas elecciones nacionales, además de los coletazos de la causa judicial y las divisiones que provoca la figura de Andrade.

En la interna del partido conviven dirigentes afines al liderazgo de Andrade con otros que cuestionan su accionar "personalista", en un partido que históricamente se precia de priorizar su estructura por encima de los perfiles individuales.

La correlación de fuerzas se pondrá en negro sobre blanco cuando se vote el nuevo Comité Central del Partido Comunista en diciembre, lo que también determinará el potencial que podrán tener Andrade y sus dirigentes más cercanos para influir en la dirección del partido y en la integración de las secretarías.

En ese marco, la eventual reelección de Castillo es apoyada, entre otros, por dirigentes contrarios al liderazgo de Andrade que ven en el actual secretario general y exdirigente portuario la única figura capaz de dejar en un segundo plano las diferencias en torno al senador.

La fortaleza con la que llegue Andrade al XXIII Congreso, sostienen fuentes del partido, dependerá, entre otras cosas, de lo que suceda de aquí en más con la investigación sobre los desvíos del Fosvoc y las decisiones que tome el fiscal Gilberto Rodríguez, por ejemplo, en relación a Alberti.

De todas maneras, los impulsores de esta estrategia tienen claro que Castillo ha manifestado a su entorno que está muy atareado con su rol como ministro y que su plan original no era mantenerse en la secretaría general del partido, cargo que ocupa desde 2017. Si accede a un nuevo período Castillo podría completar una década como secretario general.

Hace tres años, Castillo volvió a ser reelecto en el Congreso, donde fue el dirigente más votado al Comité Central, pero ya bajo la creciente influencia de Andrade, quien resultó el segundo dirigente más apoyado. La tercera candidata más votada fue Alberti. En ese entonces, cuatro dirigentes del Sunca se quedaron con secretarías clave: Andrade con la Secretaría de Gobierno, Alberti con la de Finanzas, Juan Bardesio como referente para el interior y Diverio como secretario político de Canelones.

Pese a su influencia en la interna comunista, Andrade tuvo algunos cruces con la dirigencia. Ya en la previa a la campaña electoral de 2024, el partido rechazó el pedido del senador para renunciar a la Cámara Alta y volver a la "base social". Tras eso, Andrade dijo a Búsqueda que su planteo excedía lo personal e implicaba una estrategia colectiva: "Tengo la percepción de que nos hicimos una autocrítica, que no siempre la tenemos en cuenta. Todos tenemos que estar dispuestos a asumir tareas en distintos niveles. Vamos a enfrentar un ámbito complejo en el próximo gobierno y es fundamental que lo electoral no se trague todo”.

En la interna del partido también hubo quienes cuestionaron la política de alianzas llevada adelante durante el último período electoral, principalmente la inclusión de la principal referente de Casa Grande, Constanza Moreira, en la segunda línea del Senado, en lugar de reeditar el acuerdo con La Amplia de 2019. Las negociaciones fueron encabezadas por el propio Andrade. En las últimas elecciones, la lista 1001 para el Senado sacó 26.306 votos menos que en 2019, en un contexto en que el Frente Amplio pasó del 39% a casi el 44% de los votos.

Tras el revés de 2024, el Partido Comunista ahora tiene un desafío electoral adicional: mantenerse como el sector mayoritario en la elección interna del Frente Amplio prevista para el año que viene. En diciembre de 2021 logró superar al Movimiento de Participación Popular en la interna por casi 2.000 votos, pero esta vez la Lista 609 viene de tener su mejor votación a nivel nacional, con una poderosa bancada en ambas cámaras del Parlamento y ejerciendo un rol oficialista dentro del Frente Amplio.