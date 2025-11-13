  • Cotizaciones
    jueves 13 de noviembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Moody’s expresa confianza en el plan fiscal y de reformas del gobierno de Yamandú Orsi

    Los “marcos fiscales y monetarios” eran “uno de los flancos más débiles” del país, señaló una analista de la calificadora, que organizó un evento para analizar el panorama y las perspectivas de Uruguay

    Fachada de la sede de Moody’s.

    Fachada de la sede de Moody’s.

    FOTO

    Captura de video institucional de Moody´s
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    En un mundo contaminado por el “ruido” que causaron las medidas arancelarias de la administración estadounidense de Donald Trump y una región latinoamericana donde predomina la “polarización política”, Uruguay ha mostrado “resiliencia”. Esa visión positiva sobre el país, acompañada por una expresión de confianza en la estrategia fiscal planteada por el gobierno de Yamandú Orsi en el Presupuesto quinquenal, fue realizada el martes 11 por analistas de la calificadora de riesgo Moody’s.

    Una conferencia virtual centrada en Uruguay y sus perspectivas, que fue organizada por esa agencia, giró, principalmente, en torno al panorama de las cuentas públicas, de la deuda pública y de la inflación.

    Leé además

    El “marco institucional” y los “servicios financieros” son las categorías de Uruguay con mejor evaluación
    Calificación de riesgo

    Moody's prevé que Uruguay crezca 3% este año y lo destaca entre la región

    Por Redacción Búsqueda
    Samar Maziad, analista senior de Moody’s
    Transición de gobierno

    Moody’s ante el cambio de gobierno: continuidad de políticas y “riesgos para el desempeño fiscal”

    Por Ismael Grau

    Los analistas de Moody’s manejaron algunas proyecciones cuantitativas. La agencia espera que la economía uruguaya crezca este año “cerca de su potencial, alrededor de 2,5%” frente al 2024, con el agro recuperado tras la sequía, un sector turístico “fuerte” ante la apreciación del peso argentino y precios de los “commodities relativamente estables”.

    La calificadora proyecta que el déficit en las finanzas del gobierno central y el Banco de Previsión Social cerrará el 2025 en un monto equivalente a cerca de 4% del Producto Interno Bruto (PIB). En parte debido a “obligaciones heredadas” por la actual administración, ese resultado es peor al que la agencia esperaba cuando le subió la calificación a la deuda pública uruguaya —a “Baa1”, con perspectiva “estable”— en marzo de 2024, comentó Ariane Ortiz-Bolin, una de las analistas de Moody’s.

    La economista añadió que el proyecto de Presupuesto busca bajar de manera gradual el déficit y la deuda por la vía de mayores ingresos tributarios. Los “marcos fiscales y monetarios” eran “uno de los flancos más débiles”, subrayó. También respaldó los cambios en la regla fiscal propuestos en esa iniciativa con el argumento de que dan mayor “transparencia” y facilitan el entendimiento de las metas.

    “La otra gran apuesta es generar más crecimiento” económico, resaltó, refiriéndose a la intención enunciada por el ministro de Economía, Gabriel Oddone, de lograr mayores tasas de expansión del PIB a partir de medidas de desburocratización y mejoras en los esquemas de incentivo a la inversión.

    ¿Mejorará la calificación?

    Ortiz-Bolin explicó que la perspectiva “estable” indica que los factores que inciden sobre la nota de la deuda uruguaya “están balanceados”. Agregó: “Anticipamos que las mejoras que se han ido implementando en los marcos de política monetaria y fiscal” avanzarán, y que la “agenda del gobierno, que es ambiciosa”, dará “resultados”.

    Según la analista, la calificación soberana mejoraría si esas reformas se concretan y si se materializan tasas de crecimiento económico más altas.

    Al referirse a los “retos”, que limitan una posible mejora de la nota, mencionó la “rigidez fiscal”, el “todavía nivel alto” de la deuda pública en relación con el PIB y la “dependencia” del endeudamiento en moneda extranjera.

    En cambio, dio a entender que la inflación va camino a ser un desafío resuelto. Las “altas tasas” de incremento de los precios al consumo que “hubo por muchísimos años” y “hacían que hubiera gasto (público) inercial se han ido controlando de manera muy importante en los últimos años”, destacó.

    Selección semanal
    Caso Cardama

    Javier García como miembro interpelante por Cardama: en el Partido Nacional dicen que era la “única” opción

    Por Federico Castillo
    Polémica en ASSE

    La Jutep falló sobre el caso Danza: “No existe incompatibilidad”

    Por Redacción Búsqueda
    Medios públicos

    Secan archivó investigación al no acreditar que sus autoridades hayan “censurado” a panelista de ‘Buscadores’

    Por Nicolás Delgado
    Seguridad Pública

    Violencia en el fútbol: el Poder Ejecutivo prepara una normativa para accionar de oficio contra barras bravas

    Por Juan Francisco Pittaluga

    Te Puede Interesar

    Ministro Gabriel Oddone.

    El gobierno quiere acelerar la votación del Presupuesto para evitar demoras en cambios tributarios

    Por Redacción Búsqueda
    Jill Mulleady

    Jill Mulleady, artista uruguaya: “La pintura me enseñó a caminar; siempre fue algo más grande que yo”

    Por Magdalena Cabrera
    Las sociedades anónimas compraron 4,5 millones de hectáreas (46%) y vendieron 2,3 millones de hectáreas (23%) en los últimos 25 años en Uruguay.

    La extensión de campos vendidos por uruguayos en 25 años equivale al área de cinco departamentos

    Por Mauro Florentín
    John Pérez en la sede de la Suprema Corte de Justicia. 

    A la fiscal Ferrero “la hubieran matado” si es lo que “hubieran querido”, opina el presidente de la Suprema Corte de Justicia

    Por  Nicolás Delgado  y Macarena Saavedra