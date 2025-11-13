Moody’s expresa confianza en el plan fiscal y de reformas del gobierno de Yamandú Orsi

En un mundo contaminado por el “ruido” que causaron las medidas arancelarias de la administración estadounidense de Donald Trump y una región latinoamericana donde predomina la “polarización política”, Uruguay ha mostrado “resiliencia”. Esa visión positiva sobre el país, acompañada por una expresión de confianza en la estrategia fiscal planteada por el gobierno de Yamandú Orsi en el Presupuesto quinquenal , fue realizada el martes 11 por analistas de la calificadora de riesgo Moody’s.

Una conferencia virtual centrada en Uruguay y sus perspectivas, que fue organizada por esa agencia, giró, principalmente, en torno al panorama de las cuentas públicas, de la deuda pública y de la inflación.

Los analistas de Moody’s manejaron algunas proyecciones cuantitativas. La agencia espera que la economía uruguaya crezca este año “cerca de su potencial, alrededor de 2,5%” frente al 2024, con el agro recuperado tras la sequía, un sector turístico “fuerte” ante la apreciación del peso argentino y precios de los “commodities relativamente estables”.

La calificadora proyecta que el déficit en las finanzas del gobierno central y el Banco de Previsión Social cerrará el 2025 en un monto equivalente a cerca de 4% del Producto Interno Bruto (PIB). En parte debido a “obligaciones heredadas” por la actual administración, ese resultado es peor al que la agencia esperaba cuando le subió la calificación a la deuda pública uruguaya —a “Baa1”, con perspectiva “estable”— en marzo de 2024, comentó Ariane Ortiz-Bolin, una de las analistas de Moody’s.

La economista añadió que el proyecto de Presupuesto busca bajar de manera gradual el déficit y la deuda por la vía de mayores ingresos tributarios. Los “marcos fiscales y monetarios” eran “uno de los flancos más débiles”, subrayó. También respaldó los cambios en la regla fiscal propuestos en esa iniciativa con el argumento de que dan mayor “transparencia” y facilitan el entendimiento de las metas.

“La otra gran apuesta es generar más crecimiento” económico, resaltó, refiriéndose a la intención enunciada por el ministro de Economía, Gabriel Oddone, de lograr mayores tasas de expansión del PIB a partir de medidas de desburocratización y mejoras en los esquemas de incentivo a la inversión.

¿Mejorará la calificación?

Ortiz-Bolin explicó que la perspectiva “estable” indica que los factores que inciden sobre la nota de la deuda uruguaya “están balanceados”. Agregó: “Anticipamos que las mejoras que se han ido implementando en los marcos de política monetaria y fiscal” avanzarán, y que la “agenda del gobierno, que es ambiciosa”, dará “resultados”.

Según la analista, la calificación soberana mejoraría si esas reformas se concretan y si se materializan tasas de crecimiento económico más altas.

Al referirse a los “retos”, que limitan una posible mejora de la nota, mencionó la “rigidez fiscal”, el “todavía nivel alto” de la deuda pública en relación con el PIB y la “dependencia” del endeudamiento en moneda extranjera.

En cambio, dio a entender que la inflación va camino a ser un desafío resuelto. Las “altas tasas” de incremento de los precios al consumo que “hubo por muchísimos años” y “hacían que hubiera gasto (público) inercial se han ido controlando de manera muy importante en los últimos años”, destacó.