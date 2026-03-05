Ocupaciones: Presidencia evalúa propuesta del MTSS, aunque el marco vigente ha sido “muy eficaz”

Para las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el primer año de gestión fue muy activo. Además de la undécima ronda salarial, impulsó varios planes —algunos ya culminados o en curso—, como la regulación del trabajo en plataformas, el compromiso nacional por la seguridad en el trabajo, una nueva ley de empleo y la ratificación de varios convenios internacionales.

Como parte de esa agenda, la cartera encabezada por Juan Castillo había anunciado el envío a Presidencia de un proyecto para modificar el decreto 281/020, que regula la ocupación por parte de trabajadores en una institución o empresa, y del que no han habido mayores noticias.

Esa norma fue emitida al inicio del gobierno de Luis Lacalle Pou a raíz del artículo 392 de la Ley de Urgente Consideración (LUC), para garantizar mediante el uso de la fuerza pública que los trabajadores “no huelguistas” y la dirección de las organizaciones pudieran ingresar a las instalaciones. Con la convicción de que “criminaliza la protesta”, fue incluida por el Frente Amplio en el paquete de 135 artículos de la LUC a impugnar mediante el referéndum de marzo del 2022, que —por poco— fracasó.

En su momento, Castillo había argumentado que el decreto debía ser corregido porque se “extralimitó” al incluir en su articulado que el MTSS debe solicitar al Ministerio del Interior el desalojo inmediato de los ocupantes cuando estos persisten a pesar de las instancias de conciliación, algo que aplica incluso cuando permiten el libre ingreso de no huelguistas establecido en la LUC. Consideró, además, que, según la Organización Internacional del Trabajo, la ocupación “es parte del derecho de la huelga”, algo que fue contemplado en el documento borrador que presentó.

Entre los alcances del decreto del gobierno coalicionista, se derogaron dos reglamentaciones emitidas por los expresidentes frenteamplistas Tabaré Vázquez y José Mujica. El primero (165/006) se enfocaba en las ocupaciones de establecimientos privados y disponía que estas debían ser pacíficas, dejando constancia del estado de los bienes muebles e inmuebles al desalojar. El Ministerio del Interior intervenía si, luego de las negociaciones, la ocupación persistía y ponía en “grave riesgo la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población” o afectaba “seriamente el órden público”. El segundo decreto (354/010) extendió las condiciones a los trabajadores de dependencias públicas.

En abril de 2025, luego de que Castillo elevara su proyecto de modificación del decreto, Búsqueda consignó versiones de fuentes de Torre Ejecutiva que apuntaban a ciertas resistencias y cuestionamientos dentro del Frente Amplio acerca de la conveniencia de dar lugar a la iniciativa. En Presidencia causó “preocupación” que Castillo elevara la propuesta sin previo aviso y se resolvió establecer un tiempo para estudiar las implicancias jurídicas del nuevo texto, incluyendo en las consultas a los ministerios de Economía y de Industria. Las fuentes habían añadido que el asunto de las ocupaciones no era prioritario y que podría afectar el objetivo del gobierno de estimular la inversión privada.

Luego del anuncio de Castillo y en conferencia de prensa, el presidente, Yamandú Orsi, había coincidido en que el decreto del gobierno anterior “resulta ilegal” por aplicarse a todas las ocupaciones —sin perjuicio de que cumpla con las condiciones de la LUC—, pero advirtió que una modificación debía analizarse “sin dramatizar” y “sin desestimular jamás la inversión y el crecimiento”.

El decreto hoy

Los meses transcurrieron sin mayores noticias sobre el avance de un nuevo decreto para regular las medidas de lucha sindical. No obstante, el diputado Bruno Giometti, que integra el Partido Comunista —como Castillo—, fue consultado sobre el tema el 23 de febrero en el programa Cinco sentidos, de Canal 5. El legislador comentó que, en casos de conflictividad, el MTSS está “priorizando la negociación”. Ante la pregunta de si la iniciativa de modificar el marco actual “quedó por el camino”, Giometti respondió entender que sí.

Ese mismo día, Montevideo Portal publicó declaraciones del ministro sobre la regulación de las ocupaciones en los lugares de trabajo. Castillo explicó que tanto la propuesta de corrección del decreto como un informe adjunto “está en manos del presidente” y “en poder de la Presidencia de la República”, que tiene la potestad de “ver en qué momento se firma eso, si mereciera hacer alguna consulta jurídica o alguna nueva consulta”. Añadió que, “mientras tanto”, el MTSS continúa buscando mecanismos para ofrecer ámbitos de negociación “antes de que llegue la represión”.

En conversación con Búsqueda, el subsecretario de Trabajo, Hugo Barretto, aclaró que la idea original era “habilitar procesos especiales de negociación” en casos de ocupación y que, “en tanto el decreto no se modifique”, el MTSS aplica el decreto de Lacalle Pou “facilitando la desocupación mediante el instrumento del diálogo y la conciliación, en lugar de ir inmediatamente a la solución por la vía de la fuerza pública”.

Hasta el momento, añadió, y “en las escasísimas oportunidades en que se desataron ocupaciones”, ese proceder “ha sido muy eficaz para hacer posible la desocupación”. El supuesto de que la modificación del decreto pueda resurgir en caso de que el vigente deje de ser efectivo, por ahora no se tiene como “cierto”, dado que “permite ese espacio de diálogo y búsqueda de salidas negociadas”.

Por su lado, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo, en el marco de una entrevista con Búsqueda, que “no está previsto en el Poder Ejecutivo enviar ningún proyecto de ley para modificar esa situación”, sino que “se está trabajando en cuál es el marco que tiene el Ministerio de Trabajo” para que participe de las negociaciones “antes de que actúe la fuerza pública”, algo que “necesita reglamentarse” y que “puede ser un decreto”.

“¿Qué es lo que pasó durante el gobierno de Luis Lacalle Pou? Cada vez que hubo una ocupación, primero fue el Ministerio de Trabajo, y después, si el Ministerio de Trabajo no lograba destrabar la situación, actuaba la Justicia. Y lo mismo va a pasar en este gobierno. No han habido tantas ocupaciones”, acotó.