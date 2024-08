Oddone “no habría firmado” el acuerdo con Katoen Natie, aunque acepta la exclusividad en el puerto

Por tanto, según Oddone, si bien el trabajo fue contratado por un particular que “tenía intereses específicos, el informe advirtió sobre los riesgos de la solución e incluyó sugerencias para ayudar a evitarlos y/o gestionarlos. Y eso se hizo a pesar de que el cliente no lo pidió ni lo preguntó. Sin embargo, como estábamos hablando de un tema que afecta el interés general, en CPA/Ferrere nos sentimos obligados a hacer advertencias y recomendaciones al respecto”.

Afirma que, luego, el gobierno “avanzó en una dirección en la que quedó claro que no se tomaron en cuenta varias de las recomendaciones” señaladas en la consultoría, como la de separar “los roles de propietario de la infraestructura, socio estatal de la terminal y regulador de la actividad portuaria”.

Oddone dice que, a pesar de que ese trabajo quedó “en medio de la polémica por las condiciones de la extensión de la concesión y eso le trajo ‘algunos dolores de cabeza’”, no se arrepiente de haberlo escrito. “Es más, siempre voy a defender la tesis que sostiene: una única terminal de contenedores para el puerto de Montevideo tiene fundamento económico mientras no se alcance su escala mínima eficiente. Ninguna persona, incluso todos mis colegas que se manifestaron de forma algo estridente, ha podido refutar con rigor este argumento”, sostiene.

En su opinión, en el tema del puerto, “lo que hay de parte del Frente Amplio es un cuestionamiento a la forma especifica que se le dio al contrato de concesión. Si bien algunos colegas frenteamplistas discrepan de mi postura acerca de los fundamentos técnicos de la exclusividad de la concesión, el centro de su preocupación no me parece que sea ese. Lo que a ellos les interesa denunciar es el contenido del contrato del acuerdo entre el Poder Ejecutivo y la empresa concesionaria. Y en eso, yo no tengo discrepancias”. Aclara su posición: “No me parece mal que en el puerto de Montevideo haya exclusividad para la concesión del manejo de contenedores. Sin embargo, no habría firmado un contrato de concesión como el que se firmó. Entre otras razones, por lo que el propio trabajo que coordiné dice”.