    OPP se propone fortalecer la Comisión Sectorial del Arroz, que en el pasado actuó con “altibajos”

    En lo que va de la actual administración, ese ámbito con participación pública y del sector privado sesionó dos veces y conformó cinco grupos de trabajo; en el anterior período mantuvo cuatro reuniones

    Cosecha de arroz.

    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La existencia de las comisiones sectoriales está prevista en la Constitución de la República, con la posibilidad de ser creadas de forma específica según las necesidades del Poder Ejecutivo y los ministerios. La Comisión Sectorial del Arroz (CSA) ha sido la única en el ámbito productivo que se mantuvo con actividad constante, aunque desapareja, desde su conformación hace más de 50 años.

    Algunos de sus actuales integrantes, representantes del Poder Ejecutivo, entienden que la CSA debe ser potenciada. Así lo plantean Daniel Greif, director del Área Planeamiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), y las asesoras de esa repartición María Noel Sanguinetti y Gimena García, en un análisis publicado en el Anuario 2025 de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa) del Ministerio de Ganadería, que fue presentado en diciembre.

    El trigo de la próxima cosecha se puede colocar a US$ 195 por tonelada, es prácticamente el mismo precio que se ha pagado en los últimos dos años.
    Agro

    El trigo y el arroz se debaten entre un precio internacional débil y un peso cada vez más fuerte

    Por Blasina y Asociados
    El ministro Alfredo Fratti y su equipo en la reunión con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México, Julio Berdegué, y sus colaboradores.
    Agro

    México importó cerca de 300.000 toneladas de arroz en cáscara y es el principal destino del cereal

    Por Agro de Búsqueda

    La CSA fue instaurada por un decreto de 1973 y funciona en la órbita de la OPP como un ámbito de coordinación de políticas interinstitucionales con la participación de actores públicos, así como de representantes de los productores arroceros y sindicales. Jorge Polgar, subdirector de esa oficina, actúa actualmente como presidente.

    “Uno de sus valores más importantes ha sido su continuidad y convocatoria, ya que, si bien con altibajos, ha tenido un funcionamiento ininterrumpido”, repasan los autores sobre el trabajo de esta comisión.

    Según el análisis, en el período 2020-2025 la comisión se reunió cuatro veces y allí “se expresaron las preocupaciones del sector y la mayoría de los temas planteados reiteraron inquietudes históricas. En administraciones de períodos anteriores, también se realizaron esfuerzos para convocar a la comisión, priorizando el espacio necesario para abordar temáticas relevantes y avanzar en políticas hacia el sector. Sin embargo, los resultados variaron según la atención que cada organismo les brindó y de acuerdo con el tratamiento que se les dio fuera de este ámbito”.

    Recalca que la CSA, “a pesar de su continuidad, no se ha consolidado como un verdadero espacio de coordinación de políticas. Su existencia ha estado sustentada más por su jerarquía en cuanto a lo normativo y por el compromiso de las autoridades hacia el sector que por una planificación coordinada. Las políticas se han definido en función de los ámbitos de competencia de cada organismo y muchas veces han respondido a necesidades urgentes relacionadas con temas fundamentales, como los mercados y el clima”.

    Reimpulso y hoja de ruta sectorial

    Greif, Sanguinetti y García señalan que, con la actual administración, la OPP “considera que las comisiones sectoriales son instrumentos fundamentales para apalancar políticas de desarrollo efectivas, lo que ha llevado a proponer el fortalecimiento de la CSA mediante un compromiso explícito en la convocatoria, la continuidad y la definición conjunta de una hoja de ruta”.

    También indican que, para 2025-2030, la CSA “es considerada como espacio esencial” para el “surgimiento de iniciativas significativas que impacten tanto al sector productivo como a la formulación de políticas públicas a largo plazo”, en el entendido de que el cultivo de arroz “representa un componente vital en la economía nacional, sobre todo en las regiones este, noreste y norte, donde se encuentran los indicadores de desarrollo más bajos en el país”.

    Según el jerarca y las asesoras de la OPP, se requiere un “abordaje diferente, que permita impactar a nivel del territorio, a la vez que abordar debilidades estructurales que mantiene la producción y que limitan tanto las posibilidades de crecimiento como el impacto en el bienestar y la mejora de las condiciones de vida en los territorios”.

    Entre mayo y octubre del 2025, la CSA mantuvo dos reuniones; su trabajo “está avanzando en forma sostenida”, subrayan. En ese contexto, se instalaron cinco grupos de trabajo que, a la fecha de la publicación del Anuario 2025 de Opypa, habían sesionado en 11 ocasiones en total.

    Entre otros asuntos concretos, esos grupos están analizando el pliego tarifario vigente en materia de energía para el sector con la intención de “explorar opciones específicas acordes”; estudian un “plan de negociaciones para acceso a mercados”; y evalúan las “características del financiamiento” para los productores de arroz.

