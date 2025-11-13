  • Cotizaciones
    jueves 13 de noviembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    México importó cerca de 300.000 toneladas de arroz en cáscara y es el principal destino del cereal

    Fratti realizó gestiones con autoridades del país azteca por exigencias sanitarias de control del gorgojo Khapra

    El ministro Alfredo Fratti y su equipo en la reunión con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México, Julio Berdegué, y sus colaboradores.

    El ministro Alfredo Fratti y su equipo en la reunión con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México, Julio Berdegué, y sus colaboradores.

    FOTO

    MGAP
    Búsqueda | Agro de Búsqueda
    Por Agro de Búsqueda

    Este año México se posicionó como el principal mercado del arroz uruguayo. Del récord de cosecha de la zafra anterior, que totalizó 1,7 millones de toneladas, cerca del 42% tuvo como destino el país azteca. Su participación fue récord en la compra de arroz en cáscara, sumando cerca de 300.000 toneladas, confirmó a Agro de Búsqueda el presidente de la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA), Guillermo O´Brien.

    Entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, visitó México, donde realizó diferentes gestiones para avanzar en habilitaciones sanitarias y cooperación productiva.

    Leé además

    La posibilidad de exportar carne ovina con hueso de Uruguay a México abre nuevas perspectivas para el sector.
    Agro

    Uruguay busca exportar carne ovina con hueso a México desde compartimentos de alta bioseguridad

    Por Agro de Búsqueda
    la cocina meximalista y donde disfrutarla en uruguay
    Cultura, tradición y sabor

    La cocina 'meximalista' y dónde disfrutarla en Uruguay

    Por Clementina Delacroix Cardeza

    En la capital, Ciudad de México, se reunió con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué. Durante el encuentro trataron temas vinculados con el sector arrocero, los cítricos (mandarina) y la habilitación para el ingreso de carne ovina con hueso desde compartimentos de alta bioseguridad. Además, Fratti se reunió con el empresario arrocero Javier Lozano y representantes de Saman, a fin de explorar oportunidades de comercialización y logística para productos uruguayos.

    Gorgojo Khapra

    El sector arrocero pretende mejorar el protocolo sanitario con México, sobre todo las exigencias que implican sobrecostos en la preparación de los embarques, que le significan menores ingresos al productor, señaló O´Brien.

    En tal sentido, se apunta específicamente al protocolo sanitario para controlar el gorgojo Khapra, un insecto de origen indio, que se aloja en los contenedores que giran por el mundo. En 2019 se detectó gorgojo Khapra en un contenedor con arroz uruguayo en México, hecho que llevó a que el país estuviera siete meses suspendido en ese mercado, y se reabrió en abril de 2020, con este nuevo protocolo.

    “Lo curioso es que ese gorgojo Khapra no aparece en los contenedores de Brasil y de Argentina, por lo tanto, esa exigencia es solo para Uruguay, y eso tiene un sobrecosto de US$ 25 por tonelada”, planteó el presidente de la gremial de productores arroceros.

    Esa fue una gestión que la cadena arrocera le encomendó al ministro antes de su viaje a México. “Sabemos que la gestión se hizo, veremos en qué resulta en los próximos meses, luego del intercambio entre los servicios agrícolas de ambos países”, comentó O´Brien.

    Siembra

    La siembra de arroz de la zafra 2025-2026 está prácticamente finalizada, en la fecha óptima para un buen desarrollo del cultivo. “Fue una muy buena siembra”, un primer paso para que el cultivo tenga “un buen comportamiento productivo”, destacó el presidente de ACA. O´Brien agregó que esta etapa “es una variable determinante, de las que puede jugar el productor”.

    Este año se dio la particularidad de que la siembra en la región este se concretó antes que en el norte y centro, a diferencia de lo que suele ocurrir tradicionalmente. Esto se debió a las abundantes lluvias registradas en Artigas, Salto, Tacuarembó, Rivera y Cerro Largo, que impidieron avanzar con las tareas tal como se habían planificado.

    O´Brien describió que a fines de octubre ya se había sembrado 90% del área, con una intensión de siembra de 169.129 hectáreas. “La carrera recién empieza, pero si las cosas son normales en adelante, la primera variable para lograr buen rendimiento es sembrar en fecha óptima, y eso se cumplió con creces”, valoró el dirigente.

    Ecuación del negocio

    La preocupación principal de los productores arroceros sigue estando en la ecuación final del negocio. “Estamos con costos entre US$ 2.000 y US$ 2.100 por hectárea. Si uno supone una cosecha buena, en torno a los 9.000 kilos por hectárea, que son 180 bolsas, exige un precio de equilibrio de US$ 11,50 por bolsa, que es un precio que el mercado hoy no lo avala”, planteó el presidente de ACA.

    “Estamos pensando en el mercado de la próxima cosecha, que es el del otoño. Veremos a qué precio provisorio se puede llegar, todavía tenemos que definir con la industria el precio definitivo (de la zafra 2024-2025) el 28 de febrero”, comentó.

    O´Brien analizó que “el mercado está siendo duro”, y recordó que el precio que obtienen los productores “es un promedio de todo el año”, por lo tanto, “queda camino por recorrer para determinar el precio definitivo”.

    Precios

    O´Brien admitió que “hay mucha preocupación” en el sector arrocero por los valores internacionales del producto, que “bajaron 41% en un año, y una ecuación de costos que sigue prácticamente igual” a la zafra anterior.

    Consideró que “va a llevar tiempo la recuperación”, y habrá que esperar a que “se licúen los sobrestocks generados en los últimos dos años, sobre todo en Sudamérica y en Asia, luego de que India volviera al mercado”.

    Mientras tanto, “hay que tratar de mantener a las empresas andando, y darle tiempo al mercado que muestre señales de suba”, planteó. “Le insistimos al productor que hay que tener muy presentes los costos, sin descuidar la producción, para mantener la empresa armada, mientras se le da tiempo al mercado para que se recupere”, dijo.

    Selección semanal
    Caso Cardama

    Javier García como miembro interpelante por Cardama: en el Partido Nacional dicen que era la “única” opción

    Por Federico Castillo
    Polémica en ASSE

    La Jutep falló sobre el caso Danza: “No existe incompatibilidad”

    Por Redacción Búsqueda
    Medios públicos

    Secan archivó investigación al no acreditar que sus autoridades hayan “censurado” a panelista de ‘Buscadores’

    Por Nicolás Delgado
    Seguridad Pública

    Violencia en el fútbol: el Poder Ejecutivo prepara una normativa para accionar de oficio contra barras bravas

    Por Juan Francisco Pittaluga

    Te Puede Interesar

    Ministro Gabriel Oddone.

    El gobierno quiere acelerar la votación del Presupuesto para evitar demoras en cambios tributarios

    Por Redacción Búsqueda
    Jill Mulleady

    Jill Mulleady, artista uruguaya: “La pintura me enseñó a caminar; siempre fue algo más grande que yo”

    Por Magdalena Cabrera
    Las sociedades anónimas compraron 4,5 millones de hectáreas (46%) y vendieron 2,3 millones de hectáreas (23%) en los últimos 25 años en Uruguay.

    La extensión de campos vendidos por uruguayos en 25 años equivale al área de cinco departamentos

    Por Mauro Florentín
    John Pérez en la sede de la Suprema Corte de Justicia. 

    A la fiscal Ferrero “la hubieran matado” si es lo que “hubieran querido”, opina el presidente de la Suprema Corte de Justicia

    Por  Nicolás Delgado  y Macarena Saavedra