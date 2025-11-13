México importó cerca de 300.000 toneladas de arroz en cáscara y es el principal destino del cereal

Este año México se posicionó como el principal mercado del arroz uruguayo. Del récord de cosecha de la zafra anterior, que totalizó 1,7 millones de toneladas, cerca del 42% tuvo como destino el país azteca. Su participación fue récord en la compra de arroz en cáscara, sumando cerca de 300.000 toneladas, confirmó a Agro de Búsqueda el presidente de la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA), Guillermo O´Brien.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, visitó México, donde realizó diferentes gestiones para avanzar en habilitaciones sanitarias y cooperación productiva.

En la capital, Ciudad de México, se reunió con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué. Durante el encuentro trataron temas vinculados con el sector arrocero, los cítricos (mandarina) y la habilitación para el ingreso de carne ovina con hueso desde compartimentos de alta bioseguridad. Además, Fratti se reunió con el empresario arrocero Javier Lozano y representantes de Saman, a fin de explorar oportunidades de comercialización y logística para productos uruguayos.

El sector arrocero pretende mejorar el protocolo sanitario con México, sobre todo las exigencias que implican sobrecostos en la preparación de los embarques, que le significan menores ingresos al productor, señaló O´Brien.

En tal sentido, se apunta específicamente al protocolo sanitario para controlar el gorgojo Khapra, un insecto de origen indio, que se aloja en los contenedores que giran por el mundo. En 2019 se detectó gorgojo Khapra en un contenedor con arroz uruguayo en México, hecho que llevó a que el país estuviera siete meses suspendido en ese mercado, y se reabrió en abril de 2020, con este nuevo protocolo.

“Lo curioso es que ese gorgojo Khapra no aparece en los contenedores de Brasil y de Argentina, por lo tanto, esa exigencia es solo para Uruguay, y eso tiene un sobrecosto de US$ 25 por tonelada”, planteó el presidente de la gremial de productores arroceros.

Esa fue una gestión que la cadena arrocera le encomendó al ministro antes de su viaje a México. “Sabemos que la gestión se hizo, veremos en qué resulta en los próximos meses, luego del intercambio entre los servicios agrícolas de ambos países”, comentó O´Brien.

Siembra

La siembra de arroz de la zafra 2025-2026 está prácticamente finalizada, en la fecha óptima para un buen desarrollo del cultivo. “Fue una muy buena siembra”, un primer paso para que el cultivo tenga “un buen comportamiento productivo”, destacó el presidente de ACA. O´Brien agregó que esta etapa “es una variable determinante, de las que puede jugar el productor”.

Este año se dio la particularidad de que la siembra en la región este se concretó antes que en el norte y centro, a diferencia de lo que suele ocurrir tradicionalmente. Esto se debió a las abundantes lluvias registradas en Artigas, Salto, Tacuarembó, Rivera y Cerro Largo, que impidieron avanzar con las tareas tal como se habían planificado.

O´Brien describió que a fines de octubre ya se había sembrado 90% del área, con una intensión de siembra de 169.129 hectáreas. “La carrera recién empieza, pero si las cosas son normales en adelante, la primera variable para lograr buen rendimiento es sembrar en fecha óptima, y eso se cumplió con creces”, valoró el dirigente.

Ecuación del negocio

La preocupación principal de los productores arroceros sigue estando en la ecuación final del negocio. “Estamos con costos entre US$ 2.000 y US$ 2.100 por hectárea. Si uno supone una cosecha buena, en torno a los 9.000 kilos por hectárea, que son 180 bolsas, exige un precio de equilibrio de US$ 11,50 por bolsa, que es un precio que el mercado hoy no lo avala”, planteó el presidente de ACA.

“Estamos pensando en el mercado de la próxima cosecha, que es el del otoño. Veremos a qué precio provisorio se puede llegar, todavía tenemos que definir con la industria el precio definitivo (de la zafra 2024-2025) el 28 de febrero”, comentó.

O´Brien analizó que “el mercado está siendo duro”, y recordó que el precio que obtienen los productores “es un promedio de todo el año”, por lo tanto, “queda camino por recorrer para determinar el precio definitivo”.

Precios

O´Brien admitió que “hay mucha preocupación” en el sector arrocero por los valores internacionales del producto, que “bajaron 41% en un año, y una ecuación de costos que sigue prácticamente igual” a la zafra anterior.

Consideró que “va a llevar tiempo la recuperación”, y habrá que esperar a que “se licúen los sobrestocks generados en los últimos dos años, sobre todo en Sudamérica y en Asia, luego de que India volviera al mercado”.

Mientras tanto, “hay que tratar de mantener a las empresas andando, y darle tiempo al mercado que muestre señales de suba”, planteó. “Le insistimos al productor que hay que tener muy presentes los costos, sin descuidar la producción, para mantener la empresa armada, mientras se le da tiempo al mercado para que se recupere”, dijo.