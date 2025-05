Optimismo inicial se modera tras tregua arancelaria; hubo varias emisiones locales

También hubo un rebote del mercado de los commodities energéticos, como el petróleo —la variedad Brent, de referencia para Uruguay, subió en un día 3,3%, hasta los US$ 66,04 el barril— y algunos granos. Pero, del mismo modo que con las acciones, ayer primó la cautela y hubo algunos descensos.

Emisiones locales

En el mercado de valores local, hubo algunas emisiones privadas, además de la colocación de deuda que realiza el Ministerio de Economía (colocó el equivalente a US$ 16,1 millones, casi la mitad del monto ofrecido y a una tasa de corte de 3,30%, de la serie 32 de la Nota del Tesoro en unidades indexadas a la inflación con vencimiento a 2036).

El lunes 12 la sociedad Carrasco Nobile, concesionaria del Hotel Casino Carrasco y perteneciente al Grupo Codere, colocó bajo el régimen simplificado obligaciones negociables (ON) en unidades indexadas a cinco años de plazo por el equivalente a US$ 7 millones. La demanda fue de más del doble y fue distribuida a más de 10 intermediarios de valores, lo que va a permitir liquidez al papel.

La ON paga un interés anual de 8,15%, y la tasa efectiva para los inversores fue de 7,6%. Cuenta con un fideicomiso de garantía; Carrasco Nobile cede al fideicomiso el 60% de los créditos derivados de pagos con tarjetas en el hotel y el 23,35% de los ingresos netos generados por el casino. Juan Sorribas, director financiero de Codere, comentó a Búsqueda que esto genera unos US$ 14 millones anuales.

Guido Parrella, ejecutivo principal de Codere en Uruguay, agregó que el financiamiento obtenido será para reestructurar deudas que datan desde el origen de la concesión, mejorando las tasas y plazos. También se usará para invertir en el edificio del hotel, con mejoras de eficiencia energética y en la fachada, renovación de ciertas habitaciones que “ ya tienen algunos años”, actualización tecnológica, potenciamiento del negocio gastronómico y compra de slots para el casino.

El hotel comenzó a mostrar resultados positivos luego de la pandemia de Covid-19. Según detalla el prospecto de emisión, en el ejercicio de 2024 obtuvo ganancias por US$ 9,8 millones, calculados con base en el valor promedio del dólar para ese año. Para Parrella, este resultado fue “un salto de calidad muy grande”, y aseguró que en los primeros meses de este 2025 “se están viendo tasas de crecimiento muy altas”, de un 20% interanual.

Por esto, si bien no tienen fechas, no descartan “redefinir el plan a algo más ambicioso” en una próxima serie; el programa de emisión ya autorizado por el Banco Central es por hasta US$ 14 millones.

Codere es un operador internacional de juego, puestos de bingo y terminales de apuestas deportivas. Desde 2007, a través de su filial HRU S.A. (concesionaria de los hipódromos de Maroñas y Las Piedras), realizó varias emisiones por más de US$ 50 millones y hoy emplea a casi 1.000 personas en Uruguay.

Entre el lunes y el martes 13 se realizó la suscripción de la ON por US$ 4,3 millones lanzada por KPN Safety Solutions, una empresa uruguaya con presencia en varios países latinoamericanos, proveedora de insumos de protección industrial. El papel tiene una tasa de interés de 9,75%, y es a un plazo de tres años y siete meses. Para KPN, el objetivo de la colocación es ampliar operaciones y ejecutar proyectos para su estrategia de expansión.

La estructuración estuvo a cargo de la empresa Balanz Uruguay.