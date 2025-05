Pobreza: “Si ya teníamos luces rojas, ahora tenemos luces púrpuras”, dice especialista

La cifra puede parecer alarmante: el Instituto Nacional de Estadística (INE) informó el viernes 9 que el 17,3% de la población era pobre en 2024, ya que su presupuesto no alcanza para adquirir una canasta básica de bienes y servicios. Sin embargo, para Matías Brum, esta no es una señal de deterioro repentino sino una corrección metodológica necesaria: “La pobreza siempre fue más alta de la que estábamos midiendo. Ahora la estamos aproximando mejor”, dijo a Búsqueda ese economista especializado en temas de pobreza.

Las modificaciones introducidas a la medición de la pobreza por ingresos que hace el INE impactaron en dos frentes clave. Por un lado, se excluyó del ingreso el valor locativo —una estimación ficta del alquiler que se imputa a quienes habitan viviendas propias u ocupadas, lo que según Brum explica unos cinco puntos porcentuales del nuevo registro— y, por otro, se eliminaron los ingresos indirectos percibidos a través del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) —otros cinco puntos—. A eso se sumaron la actualización de la canasta básica y los criterios de cálculo del gasto no alimentario.

Con la metodología anterior la cantidad de pobres eran 8,3% de la población. “La manera en que la estábamos capturando (la pobreza) no era exactamente la manera que tenemos intuitivamente de captar si la gente tiene para vivir o no tiene para vivir”, señaló Brum. El economista destaca que la “línea de pobreza” anterior podía excluir a personas con ingresos insuficientes por el simple hecho de que no pagaban alquiler, como ocurre en muchos hogares del interior o de asentamientos urbanos.