Neptuno: OSE pagó casi US$ 500.000 a la Udelar para hacer estudios que después “desestimó”

En 2023, OSE y el Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental (Imfia) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República (Udelar) firmaron un contrato para desarrollar una serie de estudios técnicos en áreas de interés común en el marco del proceso de aprobación del proyecto Arazatí. Su objetivo era que la academia asesorara al organismo sobre temáticas vinculadas a la caracterización espacio-temporal de la salinidad del Río de la Plata, desde el balneario Arazatí hacia el oeste de la desembocadura del arroyo Cufré.

Sin embargo, gran parte de la información desarrollada a través de ese convenio “permaneció oculta”, incluso en momentos clave del proceso de evaluación ambiental del proyecto. Así lo denunció Ana Lía Ciganda, bióloga y magíster en Manejo Costero, quien solicitó ver ese documento a través de un pedido de acceso a la información pública al que accedió Búsqueda.

En ese sentido, en el contrato —fechado el 14 de julio de 2023 y firmado por el rector de la Udelar, Rodrigo Arim, el decano de la Facultad de Ingeniería, Pablo Ezzatti, el presidente de OSE, Raúl Montero, y el secretario general de OSE, Jorge Maeso— señalan que OSE se comprometió a abonar a lo largo de dos años la suma total de US$ 476.000 al Imfia. Este costo incluiría la elaboración de informes de mediciones continuas (US$ 371.000), estudios de teledetección satelital e información climática (US$ 15.000) y la creación de modelos numéricos que permitieran producir análisis históricos basados en datos de sondas instaladas en zonas clave, como Boca del Cufré (US$ 90.000). Pero, según Ciganda, esos insumos no solo no se presentaron en las diferentes instancias de participación y audiencias públicas, sino que fueron “tapados o desacreditados” por las propias autoridades de OSE y del ministerio.

“Es dinero público que se gasta en algo que después no se utiliza ni se toma en cuenta, porque es información que incluso tuvimos que salir a buscar como si fuera clasificada”, criticó Ciganda, al poner como ejemplo el informe de teledetección, que fue dado a conocer por Búsqueda en octubre. El trabajo mencionaba entre sus principales conclusiones que los eventos de salinidad en las aguas del Río de la Plata en la zona de Arazatí eran “muy frecuentes”, a diferencia de lo expresado por el director técnico de la iniciativa, Francisco Gross.

“Esos resultados no fueron considerados en el análisis de la autorización; es decir, OSE pagó por una información que no se usó y que solo se conoció porque actores independientes quisimos sacarlo a la luz. Si no, hubiera quedado bajo el tapete”, cuestionó Ciganda. Explicó además que el propio informe fue “desacreditado” públicamente por el entonces gerente general de OSE, Arturo Castagnino, quien planteó que si bien el análisis estadístico del Imfia respecto a la salinidad estaba bien hecho, no era conveniente utilizarlo debido a la posibilidad de incurrir en equivocaciones provocadas por eventos inesperados de la propia realidad, como la crisis hídrica que azotó a Uruguay en 2023.