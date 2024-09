Polémica: la pobreza y la desigualdad en “foto” o toda la “película” con final positivo

BID Especialista del BID: el nivel de pobreza infantil “claramente es alto” dado el PBI per cápita de Uruguay

Después de citar esos y otros datos, la senadora Liliana Queijo lanzó una serie de preguntas a la delegación gubernamental que fue a exponer sobre la Rendición de Cuentas de 2023: “¿Se está reconociendo implícitamente el fracaso de las políticas para atender la pobreza, o la ausencia de ellas, con el objetivo de cumplir con las metas fiscales? ¿Por qué, a pesar de las asignaciones y los refuerzos presupuestales aprobados en rendiciones de cuentas anteriores, no se logró mejorar la situación? ¿Cuál es la explicación para los cambios en el índice de Gini, que se ha deteriorado, con el consiguiente aumento de la desigualdad? ¿Se considera positiva la creación de empleo informal?”.

Los senadores Mario Bergara y Eduardo Brenta, también del Frente Amplio, invocaron estimaciones del Instituto de Economía (Iecon) de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración según las cuales se perdieron “del orden de US$ 7.440 millones” de “masa de remuneraciones laborales” si se compara 2023 con 2019.

La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, defendió la gestión afirmando que el énfasis ha estado en “crecer pero para que ese crecimiento llegue al bienestar humano, es decir, a la calidad de vida de los uruguayos”. Acotó que en medio del período ocurrió la pandemia, que fue “un sacudón muy grande”.

Luego argumentó frente a las referencias a los estudios citados por los legisladores opositores. “Aquí se ha mencionado también la pérdida de unos US$ 7.000 millones, según algún estudio, pero yo quiero volver a destacar que el salario real está creciendo desde 2023 y ya superó, en diciembre de 2023, el nivel prepandemia de 2019 en un 1,9% y la evolución que ha tenido la masa salarial, que hoy está en un 50% del Producto” Interno Bruto (PIB).

La directora de Política Económica del MEF, Marcela Bensión, complementó. Frente a las alusiones al Gini dijo, tomando datos del Instituto Nacional de Estadística, que “a lo largo de los años no ha sido tan inamovible. Por ejemplo, de 2012 a 2015 el índice de Gini pasó de 0,379 a 0,386, con lo cual se movió siete milésimas, que aproximadamente (...) era la cifra a la que refería el señor senador Brenta”. Añadió que, en general, este índice registra “movimientos pequeños a lo largo del tiempo, máxime cuando se da un cimbronazo” como el que produjo la crisis por el Covid.

Sobre el informe de Exante, Bensión recordó que “el propio Pablo Rosselli, socio de la consultora, salió a aclarar el aspecto de que no incluía la mejora prevista en 2024 (…). En efecto, confiamos en que va a mejorar notoriamente esos indicadores”.

También planteó reparos al análisis del Iecon porque esa estimación de la masa salarial no incluye las horas trabajadas. “Pensamos que es algo que debería incorporarse, pero aun con la salvedad de este detalle dicho informe reconoce en su gráfica —lamentablemente, no en el texto— que el 50% de la masa salarial, como bien dijo la señora ministra, hoy está en niveles —en nuestra estimación, que sí incorpora las horas habituales— que están por encima de los de 2019. Lamentamos que, nuevamente, en este informe se mire solo la foto de la situación que vivió la economía en su conjunto en pandemia y no se muestre la película hacia adelante. Si ese guarismo de masa salarial que nosotros estimamos (…) continúa en el 50% (del PIB), que calculamos como un punto y medio por encima del nivel de 2019, la pérdida o caída de la masa salarial que se dio en los años de pandemia” en acuerdo entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores “se va a neutralizar con la ganancia que se está dando” y, “seguramente, en el año 2025 esa caída se verá más que neutralizada”.