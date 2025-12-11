  • Cotizaciones
    Reserva Federal recortó tasas por tercera vez en el año; prevé una sola rebaja en 2026

    El organismo mostró proyecciones levemente mejoradas, aunque los datos disponibles siguen evidenciando un enfriamiento del empleo y una inflación “algo elevada”

    Presidente de la Fed, Jerome Powell.

    Presidente de la Fed, Jerome Powell.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Para el año que viene, la autoridad monetaria prevé una sola reducción de las tasas, con proyecciones de la economía estadounidense levemente mejores en comparación a las mencionadas en la anterior reunión de su comité, en octubre.

    La decisión de la Fed se enmarcó en un ambiente de división entre los miembros del Comité Federal del Mercado Abierto; el principal parteaguas fue la conveniencia de priorizar el máximo empleo o el objetivo de una inflación anual del 2% a largo plazo.

    Stephen Miran, gobernador designado por el mandatario Donald Trump para cubrir una vacante en el banco central federado, abogó por una reducción mayor de la tasa, mientras que otros dos presidentes regionales se inclinaron por mantener las tasas incambiadas. Significa que tres funcionarios votaron negativo, algo que no pasaba desde 2019. Los participantes del comité son 12.

    Finalmente, el miedo a un deterioro del mercado laboral pesó más que la inflación. El seguimiento de estas variables se vio dificultado por el retraso y la escasez de algunos datos clave luego del “cierre del gobierno”, culminado el mes pasado tras más de 40 días. El presidente de la Fed, Jerome Powell, mencionó ayer esa salvedad al comienzo de la rueda de prensa. Agregó que la información primaria “sugiere que el escenario para el mercado laboral y la inflación no cambió demasiado desde octubre”. Esto último significa que el empleo continúa mostrando un “enfriamiento gradual” y la inflación se mantiene “algo elevada”. La economía parece expandirse a un “ritmo moderado”, y el consumo sigue “sólido”. En contraste, la actividad inmobiliaria está “débil”, describió el funcionario.

    Entre las proyecciones para 2026 estimadas por la Fed, se comunicó que la economía estadounidense crecerá un 2,3%, la tasa de desempleo se mantendrá en torno a 4,4% y la inflación anual se reducirá paulatinamente al 2,4%.

    Otro anuncio de Powell fue que se decidió iniciar compras de valores del Tesoro a corto plazo, “con el único propósito de mantener amplias reservas”.

    Esta reunión del comité monetario fue la última de Powell. El presidente Trump dijo recientemente que ya sabe quién lo sustituirá, y que será anunciado a principios del próximo año.

