Reserva Federal recortó tasas por tercera vez en el año; prevé una sola rebaja en 2026

El organismo mostró proyecciones levemente mejoradas, aunque los datos disponibles siguen evidenciando un enfriamiento del empleo y una inflación “algo elevada”

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos resolvió ayer, miércoles 10, su tercer y último recorte de tasas de interés en 2025. La reducción fue de un cuarto de punto porcentual, al rango de 3,5%-3,75%.

Para el año que viene, la autoridad monetaria prevé una sola reducción de las tasas, con proyecciones de la economía estadounidense levemente mejores en comparación a las mencionadas en la anterior reunión de su comité, en octubre.

La decisión de la Fed se enmarcó en un ambiente de división entre los miembros del Comité Federal del Mercado Abierto; el principal parteaguas fue la conveniencia de priorizar el máximo empleo o el objetivo de una inflación anual del 2% a largo plazo.

Stephen Miran, gobernador designado por el mandatario Donald Trump para cubrir una vacante en el banco central federado, abogó por una reducción mayor de la tasa, mientras que otros dos presidentes regionales se inclinaron por mantener las tasas incambiadas. Significa que tres funcionarios votaron negativo, algo que no pasaba desde 2019. Los participantes del comité son 12.

Finalmente, el miedo a un deterioro del mercado laboral pesó más que la inflación. El seguimiento de estas variables se vio dificultado por el retraso y la escasez de algunos datos clave luego del “cierre del gobierno”, culminado el mes pasado tras más de 40 días. El presidente de la Fed, Jerome Powell, mencionó ayer esa salvedad al comienzo de la rueda de prensa. Agregó que la información primaria “sugiere que el escenario para el mercado laboral y la inflación no cambió demasiado desde octubre”. Esto último significa que el empleo continúa mostrando un “enfriamiento gradual” y la inflación se mantiene “algo elevada”. La economía parece expandirse a un “ritmo moderado”, y el consumo sigue “sólido”. En contraste, la actividad inmobiliaria está “débil”, describió el funcionario.