Puerto de Montevideo: ANP dejó sin efecto protocolo de prioridad de atraque para Terminal Cuenca del Plata

Para tomar esa decisión se consideró una nota de la concesionaria, fechada el 19 de setiembre, en la que informaba a la ANP que “de no haber cambios sustanciales en las ventanas de los servicios actuales, TCP espera que no haya cambios en la disponibilidad de muelles hasta que quede operativo el nuevo puesto de atraque en construcción dentro de la terminal especializada de contenedores”, consta en el texto de la resolución a la que accedió Búsqueda. Agrega que, “a los efectos del correcto cumplimiento” del reglamento de atraque, “TCP no cuenta con disponibilidad para atender buques de los servicios que actualmente operan en los muelles multipropósito”.

Ante esa advertencia de la empresa, la ANP resolvió dejar sin regir el protocolo, puso en conocimiento a la Gerencia General del ente, al Área de Operaciones y a la Capitanía del Puerto de Montevideo. Además, notificó al Ministerio de Transporte, a TCP y al Centro de Navegación.

Con las obras de ampliación de la terminal, que consisten en extender su explanada y la construcción de un nuevo muelle de 730 metros de largo para buques de ultramar, se prevé triplicar la capacidad operativa de TCP. La inversión en equipos e infraestructura fue anunciada como la mayor de la historia del puerto capitalino y se estima que ronde los US$ 600 millones.

En 2023, por la terminal especializada se movilizaron 856.450 TEU (unidad de medida equivalente a un contenedor de 20 pies), lo que implicó una participación de 76% del total manejado en el puerto capitalino, según datos oficiales.