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    Puerto de Montevideo: Neltume Ports planteó al gobierno construir segunda terminal de contenedores

    El accionista de Montecon propuso una inversión de US$ 300 millones, con varios puestos de atraque para buques oceánicos y un área exclusiva para la operativa de la carga en tránsito

    Richard von Appen, presidente del Directorio de Montecon.
    Richard von Appen, presidente del Directorio de Montecon.

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    Búsqueda | Ana Morales
    Búsqueda | Santiago Sánchez
    Por Ana Morales y Santiago Sánchez

    Directivos de la empresa Neltume Ports, el principal accionista de Montecon, que opera contenedores en los muelles públicos del Puerto de Montevideo, anunciaron al Poder Ejecutivo el interés en invertir unos US$ 300 millones en la construcción de una terminal especializada en el Puerto de Montevideo, que competiría “en igualdad de condiciones” con la concesionada a la multinacional belga Katoen Natie, confirmaron a Búsqueda fuentes del gobierno.

    La reunión fue con el presidente Yamandú Orsi, el prosecretario Jorge Díaz y la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry.

    Otros informantes al tanto de lo conversado en el encuentro, realizado hace tres semanas en Torre Ejecutiva, señalaron que la presentación de la iniciativa fue efectuada por el presidente de Neltume Ports, Richard von Appen, y otros directivos del grupo.

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    Indicaron que la iniciativa se planteó como una “revolución” para el puerto, ya que si se aceptara y el proyecto llega a concretarse, se crearían áreas nuevas, dado que la nueva terminal no estaría ocupando el área de los muelles y explanadas de las áreas públicas.

    Apuntaron que una segunda terminal especializada de contenedores posicionaría al puerto montevideano como el “gran polo” para ese tipo de cargas en la región.

    Los informantes detallaron que el proyecto prevé varios puestos de atraque, para buques oceánicos con la utilización de grúas pórtico y móviles. Además, contaría con un espacio exclusivo para la operativa de la carga en tránsito, lo que evitaría demoras, que en los últimos años han significado la pérdida de escalas y de carga proveniente de Paraguay.

    Los informantes explicaron que los directivos de Neltume Ports respaldaron la propuesta argumentando que un fallo de febrero pasado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) “fue muy positivo” porque habilitó la posibilidad de que exista otra terminal de contenedores compitiendo en “igualdad de condiciones” con la concesionaria Terminal Cuenca del Plata (TCP), donde la Administración Nacional de Puertos es socio minoritario y el grupo belga Katoen Natie es quien posee el mayor paquete accionario.

    El fallo del TCA que refiere a la acción de nulidad emprendida por Montecon en torno al acuerdo celebrado entre el Estado uruguayo y Katoen Natie (que extendió la concesión de la terminal especializada TCP hasta el 2081, cuya obra de ampliación está en curso y se prevé finalice en dos años) generó interpretaciones contrapuestas entre las autoridades de la administración pasada y la actual.

    Al conocerse el fallo, Etcheverry señaló a Búsqueda que el TCA despejaba las restricciones que podría imponerle al país en la búsqueda de mejores condiciones de competitividad. Entonces, la jerarca valoró que “lo importante” es que “Uruguay tenga la capacidad de poder contar con otra terminal especializada, de entenderse que es necesario en términos de lo que sea favorable para el país”.

    Desde el gobierno indicaron que la reunión efectuada en julio fue muy protocolar, y que no se dio una respuesta sobre el interés de Neltume Ports, ya que la empresa deberá cursar los pasos formales para la presentación de una iniciativa.

    Un año atrás, antes de conocerse el fallo del TCA, Neltume Ports había manifestado al gobierno el interés de construir una terminal multipropósito en el puerto capitalino, mientras analizaba iniciar un arbitraje internacional contra el Estado uruguayo, que actualmente está en curso, informó El Observador. Entonces, el Ejecutivo no manifestó interés en una inversión de ese tipo.

    En los últimos años, TCP operó en torno a dos tercios del total de contenedores movidos en el Puerto de Montevideo, y Montecon vio reducida su actividad de manera significativa.

    Neltume Ports es un consorcio conformado por la chilena Ultramar y la canadiense ATCO.

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