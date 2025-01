República Microfinanzas pasó de ser una empresa “cuestionada” a registrar su mejor ejercicio en 2024

República Microfinanzas cerró su balance anual a fin de setiembre pasado. De su memoria y los estados financieros surge que en ese ejercicio dio una ganancia de $ 244,6 millones, equivalente a US$ 6,2 millones, el mejor resultado anual de su historia. En 2023, había perdido $ 54,4 millones, unos US$ 1,4 millones. Ferrer valoró el resultado de 2024 como “muy fuerte, muy bueno. Fue un resultado positivo bien importante. Por primera vez muestra que hay un negocio, más allá que (tener una ganancia) no es el mandato fundamental sino que es llegar a aquellos lugares a los cuales el banco no llega, que son microempresarios. Es un segmento bastante más complejo de operar desde el punto de vista bancario”. Agregó: “Hoy podemos decir que tenemos una empresa con muy buenas perspectivas”.