Reserva Federal recortó tasas por primera vez en el año; prevé dos bajas más este año

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos anunció ayer, miércoles 17, su primer recorte de tasas de interés en nueve meses, desde diciembre del 2024. La reducción fue de un cuarto de punto porcentual, al rango de 4,0%-4,25%.
Aunque el organismo mostró proyecciones más optimistas respecto al crecimiento de la economía de Estados Unidos, reconoció que “el empleo se ha ralentizado” y la inflación “ha subido”
Los funcionarios de la Fed anticipan al menos otros dos recortes adicionales, de igual magnitud, antes de fin de año, en función a su mandato de lograr el máximo empleo en la economía estadounidense y una inflación del 2% a largo plazo.
Impactada por la guerra arancelaria lanzada por el presidente Donald Trump, la decisión se produjo en el contexto de algunos indicadores de agosto que mostraron cierto enfriamiento económico: una desaceleración del mercado laboral, con 22.000 nuevos puestos de trabajo; el aumento del desempleo (tasa de 4,3%); y una inflación en períodos de 12 meses del 2,9%.
En un comunicado, el banco central federado se refirió a proyecciones más optimistas respecto al crecimiento de la economía, pero reconoció que “el empleo se ha ralentizado” y la inflación “ha subido”.