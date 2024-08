Reservas del Banco Central alcanzan nuevos máximos y superan los US$ 18.500 millones

Poco más de un año atrás, las autoridades del Banco Central (BCU) no se sentían cómodas con el nivel de activos de reserva que tenía el organismo, pero por superar lo necesario. Por entonces rondaban los US$ 16.200 millones, o US$ 7.500 millones si se consideran solo aquellas reservas “propias”, es decir, descontando las obligaciones en moneda extranjera que mantiene el BCU en los sectores público y financiero. Ese exceso resulta, desde un punto de vista financiero, subóptimo.